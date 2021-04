Arkansas: Transphobe Fake News werden ins Gesetz geschrieben

Holly Dickson von der Bürgerrechtsorganisation American Civil Liberties Union (ACLU) äußerte sich zu der Verabschiedung des Gesetzes in einem gestern veröffentlichten Statement folgendermaßen:

„Today Arkansas legislators disregarded widespread, overwhelming, and bipartisan opposition to this bill and continued their discriminatory crusade against trans youth. [...] Attempting to block trans youth from the care they need simply because of who they are is not only wrong, it’s also illegal, and we will be filing a lawsuit to challenge this law in court.“

(Heute haben die Gesetzgeber*innen in Arkansas die breite, große und parteiübergreifende Opposition zum Gesetzentwurf missachtet und setzten ihren diskriminierenden Kreuzzug gegen trans* Jugend fort. [...] Es ist nicht nur falsch zu versuchen trans* Jungend von der Gesundheitsversorgung zu blockieren, die sie brauchen, es ist illegal. Wir werden deshalb eine Klage schreiben, um das Gesetz anzufechten.)