Dave Chappelle zu Attacke: „Das war ein Transmann!“

Der umstrittene US-Komiker Dave Chappelle ist bei einem Auftritt in Los Angeles von einem Zuschauer attackiert worden. Der mit einer Art Messer bewaffnete Angreifer kletterte am Dienstagabend bei einer Stand-up-Comedy-Veranstaltung auf die Bühne und riss Chappelle zu Boden, wie auf Videos zu sehen ist. Der Mann wurde von Sicherheitsleuten überwältigt und später mit deutlich sichtbaren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, Chapelle blieb unverletzt.

Der 23-jährige Angreifer hatte nach Angaben der Polizei eine Pistolen-Attrappe mit Messerklinge bei sich. Unklar war zunächst, ob er auch versuchte die Waffe einzusetzen. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Angriffs mit einer tödlichen Waffe eingeleitet, wie Polizeisprecherin Lizeth Lomeli sagte. Sein Motiv war zunächst unklar. Chappelle war im vergangenen Jahr mit als transphob kritisierten Witzen in die Schlagzeilen geraten. Der Angriff ereignete sich bei dem Comedy-Festival „Netflix Is A Joke“ auf der Freilichtbühne Hollywood Bowl.

„Erst hat er Dave angegriffen, und Dave hat etwas Widerstand geleistet“, sagte der Augenzeuge Brandon Brown. „Dann hat der Typ versucht wegzurennen.“

Er sei aber schnell überwältigt worden: „Es waren fast sofort 15 Leute überall auf der Bühne.“ Videoaufnahmen zeigten, wie der Angreifer auf einer Trage weggebracht wurde. Nach Polizeiangaben wurde er zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. Chappell „scherzte“ direkt nach dem Überfall in inzwischen vielfach kritisierter Form: „Das war ein Transmann.“

×

Transgender-Witze als Tatmotiv?

Chappelle war im vergangenen Jahr mit Witzen über Transgender in die Kritik geraten. Der 48-jährige Afroamerikaner hatte sich in seiner Netflix-Show „The Closer“ über Transgender mokiert und unter anderem Trans-Frauen mit der als rassistisch verpönten Darstellungsmethode des sogenannten Blackfacing verglichen, bei der sich Weiße das Gesicht schwärzen. Chappelle erklärte zudem, für sexuelle Minderheiten habe es binnen weniger Jahre Verbesserungen gegeben, die schwarze Menschen in Jahrzehnten nicht erreicht hätten. Kritiker warfen Chappelle vor, damit möglicher Gewalt gegen Transgender Vorschub zu leisten. Es gab auch Proteste von Netflix-Mitarbeitern.

× Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu!

Chappelle verteidigte sich gegen Vorwürfe der Transphobie und sagte, Geschlecht sei eine „Tatsache“. Seine Kritiker nannte er zu „empfindlich“. Der Angriff auf den Komiker erfolgte nun wenige Wochen, nachdem Hollywood-Star Will Smith dem Komiker Chris Rock bei der Oscar-Verleihung wegen eines Witzes auf Kosten seiner Frau auf offener Bühne eine Ohrfeige verpasst hatte. Der tätliche Angriff sorgte für Empörung. Kritiker warnten, andere könnten den Schauspieler zum Vorbild nehmen und Komiker attackieren. Chris Rock war auch bei der Comedy-Veranstaltung am Dienstagabend in Los Angeles dabei. Nach dem Angriff auf Chappelle trat er mit ihm auf die Bühne und scherzte Medien zufolge:

„War das Will Smith?“

*AFPfs/gt/ck