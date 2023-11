Aufsehen um homophobe Gesänge im Fußballstadion

× Erweitern Foto: Unsplash/ NathanRogers Fußballstadion

LGBTIQ*-Verbände in Paris haben Klage gegen Amazon Prime eingereicht, nachdem homophobe Gesänge von Pariser Fußballfans während des Paris Saint-Germain (PSG)/Olympique Marseille (OM)-Spiels Ende September auf der Plattform veröffentlicht wurden. Die Vereinigung Familles LGBT reichte die Klage am Mittwoch beim Pariser Gericht ein, und zwei weitere LGBTIQ*-Vereinigungen werden voraussichtlich an dem Verfahren teilnehmen.

Die Klage zielt auf Beleidigung und öffentliche Aufstachelung zu Hass oder Gewalt gegen eine Gruppe aufgrund ihrer sexuellen Orientierung ab. Die Beschwerdeführenden argumentieren, dass in der Wiederholung des Spiels „mehrere Gesänge mit ausgeprägtem homophoben Charakter“ von den Fans zu hören waren, darunter Beleidigungen wie „Schwuchteln“, „Hurensöhne“ und „Wichser“ in Bezug auf Rivalen aus Marseille.

Laut Berichten hatten Tausende Fans etwa zehn Minuten lang homophobe Gesänge angestimmt. Als Reaktion darauf wurde der PSG von der Disziplinarkommission bestraft, wobei die Tribüne, von der ein Hauptteil der Gesänge ausging für ein Spiel geschlossen und eine weitere Strafe auf Bewährung verhängt wurde.

Die Beschwerdeführenden betonen, dass bei einer Live-Übertragung niemand für den Inhalt verantwortlich ist, aber wenn das Spiel wiederholt wird, liegt die Verantwortung bei Amazon. Trotzdem können Amazon-Abonnierende das PSG/OM-Spiel weiterhin auf Abruf ansehen.

Julien Pontes, Sprecher des Kollektivs gegen Homophobie im Sport Rouge Direct, sagte: „Die Klage gegen Amazon zielt darauf ab, die Banalisierung der Homophobie im Fußball zu bekämpfen.“ Die LGBTIQ*-Verbände hatten bereits im Mai 2023 rechtliche Schritte gegen Amazon Prime unternommen, um die Wiederholung homophober Gesänge auf Prime Video zu sanktionieren. Trotz früherer Versprechungen von Amazon Prime, keine homophoben Gesänge mehr zu verbreiten, sehen die Beschwerdeführer diese Versprechen als nicht eingehalten an und sind entschlossen, gegen Homophobie im Fußball vorzugehen. *mk Quelle: AFP