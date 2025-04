Australien: 25 Millionen für queere Gesundheit

× Erweitern Foto: Drazen Zigic

Mit einem nationalen Aktionsplan will Australien die Gesundheitsversorgung von LGBTIQ*-Personen systematisch verbessern – über einen Zeitraum von zehn Jahren. Insgesamt fließen mehr als 25 Millionen australische Dollar in Maßnahmen, die queeren Menschen künftig einen diskriminierungsfreien Zugang zu medizinischer Versorgung ermöglichen sollen.

Erste nationale Strategie dieser Art

Der „National Action Plan for the Health and Wellbeing of LGBTIQA+ People 2025–2035“ ist der erste umfassende nationale Plan, der speziell auf die gesundheitlichen Bedürfnisse queerer Menschen in Australien ausgerichtet ist. Er wurde in enger Zusammenarbeit mit Community-Organisationen und auf Grundlage der bislang größten Befragung von LGBTIQ*-Personen im Land entwickelt.

„Zu lange mussten queere Australier*innen erleben, dass sie im Gesundheitswesen nicht verstanden oder sogar diskriminiert werden“, erklärte Gesundheitsminister Mark Butler bei der Vorstellung des Programms. „Mit diesem Plan schaffen wir eine medizinische Versorgung, die kulturell sicher, inklusiv und respektvoll ist.“

Investitionen in Schulung, Forschung und spezialisierte Angebote

Ein zentrales Element des Programms ist die Schulung medizinischen Personals: 10 Millionen Dollar werden bereitgestellt, um Ärztinnen, Pflegekräfte und andere Gesundheitsdienstleister*innen für den sensiblen Umgang mit queeren Patient*innen zu schulen.

Weitere Maßnahmen im Überblick

Darüber hinaus umfasst der Aktionsplan umfangreiche Investitionen in die queere Gesundheitsinfrastruktur. Mit 13 Millionen australischen Dollar soll der Ausbau spezialisierter LGBTIQ*-Gesundheitszentren gefördert werden, die auf die besonderen Anforderungen der Community zugeschnittene Versorgung anbieten. Zwei Millionen Dollar fließen in die gezielte Forschung und Datenerhebung zur gesundheitlichen Lage queerer Menschen – ein Bereich, der bislang häufig vernachlässigt wurde. Zusätzlich werden 500.000 Dollar für psychosoziale Unterstützungsangebote und Community-basierte Projekte bereitgestellt, die vor Ort konkrete Hilfe leisten und queere Menschen stärken sollen.