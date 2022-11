Bald Lebenspartnerschaften in Thailand und ganz Japan?

Bislang ist die Gleichstellung homosexueller Lebensgemeinschaften in Asien noch nicht sehr weit fortgeschritten. Im Mai 2019 stimmt das Parlament in Taiwan als erstes Land des Kontinents für das neue Rechtsinstitut. Aktuell gibt es in Thailand und Japan am meisten Bewegung in Sachen Anerkennung gleichgeschlechtlicher Liebe.

Im Juni dieses Jahres fand im thailändischen Parlament die erste Anhörung geplanten Gesetzesänderungen bezüglich gleichgeschlechtlicher Partnerschaften statt. Premierminister Prayut Chan-o-cha betonte, dass das geplante Gesetz auf die gesellschaftlichen Veränderungen, insbesondere auf die sexuelle Vielfalt, reagiere. Das Justizministerium soll allerdings den Entwurf noch prüfen, um gesellschaftliches Meinungsbild zu erstellen. Als eingetragene Lebenspartnerschaft gelten laut Entwurf gleichgeschlechtliche Paare die mindestens 17 Jahre alt sind. Nur einer muss dabei die thailändische Staatsangehörigkeit besitzen.

Erst am 5. Juni demonstrierten wieder zehntausende LGBTIQ* in der thailändischen Metropole Bangkok für das Recht auf einen trauschein

Der 20-jährige Toon aus Bangkok begrüßet die geplante Änderung, für der er dieses Jahr auf der Pride demonstriert hat. „Ich hoffe wirklich, dass das Gesetz gleichgeschlechtliche Paare in Thailand so schnell wie möglich legalisiert und dass viele Thailänder Verständnis für LGBTQI+ Menschen haben werden. Es wird dazu beitragen, dass ihr Leben genauso gleichberechtigt und privilegiert sein wird, wie das heterosexueller Paare.“

“When it comes to the legalization,

I believe many LGBTQI+ couple will

take this opportunity to marry their

loves. This is what they have been

calling and waiting for all the time.”