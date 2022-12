Barbados legalisiert Homosexualität

×

× Erweitern Foto: anaxmedia / Flickr / CC BY-SA 2.0 Könnte ein Trend werden: Gay Rum aus Barbados. Foto: anaxmedia auf Flickr, Lizenz CC BY-SA 2.0,

Anfang Dezember hat der Oberste Gerichtshof von Barbados die aus der Kolonialzeit stammenden Gesetze gegen Homosexualität aufgehoben. Er strich die betreffenden Abschnitte 9 und 12 des Gesetzes über sexuelle Straftaten.

Barbados war eines der sieben verbleibenden Länder in der westlichen Hemisphäre, die Homosexualität unter Strafe stellen. Zuvor hatten bereits die Gerichte von Antigua und Barbuda sowie St. Kitts und Nevis in diesem Jahr Kolonialgesetze aufgehoben, die LGBTQ+-Personen kriminalisierten. Alle sechs weiteren ehemaligen britischen Kolonien in der Karibik verbieten gleichgeschlechtlichen Sex noch. Es handelt sich um Dominica, Grenada, Guyana, Jamaika, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen.

Foto: Human Dignity Trust Téa Braun, CEO Human Dignity Trust

Téa Braun, Geschäftsführerin des Human Dignity Trust, einer internationalen Menschenrechtsorganisation, sagte:

„Dies ist ein überwältigender Sieg für LGBT-Menschen in Barbados. Die Stiftung ist sehr stolz darauf, dass sie diese Fälle seit 2015 technisch unterstützt hat, und wir gratulieren dem gesamten Team herzlich, insbesondere den lokalen Klägern und Anwälten, die in den vielen Jahren bis zu diesem bedeutsamen Tag hartnäckig für Gerechtigkeit gekämpft haben.“

Nächster Halt Ehe für alle?

Das vom Tourismus abhängige Barbados sah sich bereits 2020 der Kritik ausgesetzt, nachdem das Visaprogramm nur heterosexuellen ausländischen Arbeitnehmern die Begleitung durch den Lebenspartner gestattet hatte. Die Regierung änderte daraufhin die Regeln des Programms, um Arbeitnehmern zu erlauben, auch ihre gleichgeschlechtlichen Ehepartner mitzubringen. Im März 2022 wies der Rechtsanwalt Lalu Hanuman darauf hin, dass das Ehegesetz die gleichgeschlechtliche Ehe möglicherweise nicht verbietet, und forderte gleichgeschlechtliche Paare auf, das Gesetz vor Gericht anzufechten. Damit wurde das Thema gleichgeschlechtlicher Ehen erneut aufgegriffen, nachdem eine Abstimmung dazu zwar 2020 angekündigt aber nie durchgeführt wurde.