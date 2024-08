Diskriminierung am Tropf: Indiens LGBTIQ*s kämpfen für Blutspende-Rechte

In Indien geht der Oberste Gerichtshof in Neu-Delhi gegen Vorschriften vor, die schwulen Männern, trans* Personen und Sexarbeiterinnen das Blutspenden verbieten.

Am 11. Oktober 2017 haben das NBTC und das NACO des Unionsministeriums für Gesundheit und Familienfürsorge Richtlinien für die Auswahl und Überweisung von Blutspendern herausgegeben. Diese Richtlinien untersagen weiblichen Sexarbeiterinnen und LGBTIQ*-Personen dauerhaft die Möglichkeit, Blut zu spenden.

Der Oberste Gerichtshof hat nun die Klage eines homosexuellen Mannes veröffentlicht, in der dieser die Verfassungsmäßigkeit der 2017 vom National Blood Transfusion Council (NBTC) und der National AIDS Control Organization (NACO) des indischen Ministeriums für Gesundheit und Familienfürsorge herausgegebenen Richtlinien zur Auswahl und Überweisung von Blutspendern anficht. Der Kläger – der Kommunikationsberater, ehemalige Journalist und Menschenrechtsaktivist Sharif D. Rangnekar – argumentiert, dass die Richtlinien auf einer höchst voreingenommenen und anmaßenden Sichtweise gegenüber Schwulen in den 1980er Jahren in den Vereinigten Staaten von Amerika beruhten. Seitdem hätten viele Länder ihre Ansichten überdacht, heißt es in dem Antrag.

Medizinischer Fortschritt macht komplettes Verbot unnötig

Aus wissenschaftlicher Sicht beruhe eine solche generelle Einschränkung der Blutspende auf der Annahme, dass eine bestimmte Gruppe von Menschen an sexuell übertragbaren Krankheiten (STIs) leiden könnte. Rangnekar verweist jedoch darauf, dass Fortschritte in der Medizintechnik und Ausbildung, insbesondere in der Hämatologie, die Sicherheit von Blutspenden erheblich verbessert hätten. Bei jeder Spende würden aktuelle Screening-Methoden eingesetzt, um die Sicherheit vor Transfusionen zu gewährleisten.

Wie The Hindu berichtet, forderte Rangnekar das Oberste Gericht auf, entsprechende Anordnungen zu dieser Angelegenheit zu erlassen und Richtlinien zu erarbeiten, die es homosexuellen und queeren Personen ermöglichen, Blut zu spenden, mit angemessenen Einschränkungen auf der Grundlage von „Screening- und Zurückstellungs- oder Beurteilungs- und Test“-Richtlinien. Denn ein pauschales Verbot sei

„ein Verstoß gegen das Recht auf Gleichheit, Würde und Leben, das in den Artikeln 14, 15, 17 und 21 der Verfassung geschützt ist. Solche Richtlinien verletzen das Recht auf ein Leben in Würde und gewähren der LGBTIQ*-Community keine vollwertige Mitgliedschaft in einer Gesellschaft und degradieren sie somit zu Bürgern zweiter Klasse.“

Ein Gremium, bestehend aus dem Obersten Richter Indiens, DY Chandrachud, und den Richtern JB Pardiwala und Manoj Misra, forderte nun die Zentralregierung, den National Blood Transfusion Council (NBTC) und die National AIDS Control Organisation (NACO) dazu auf, Stellung zu nehmen.