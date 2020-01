Brasilien: App verspricht mehr Sicherheit für die queere Community

Brasilien gilt als eines der gefährlichsten Länder für Homo- und Transsexuelle, auch letztes Jahr gab es hier weltweit die meisten tödlichen Übergriffe. Eine neue App verspricht mehr Sicherheit, unter anderem durch einen Panikknopf und die landesweite Kennzeichnung von gefährlichen und sicheren Orten.

Die App heißt Dandarah – benannt nach einer Transsexuellen, die 2017 ermordet wurde. Die ersten Finanzierungsschritte der Appentwicklung wurden unterstützt von Jean Wyllys, einem schwulen Kongressabgeordneten aus Brasilien, der letztes Jahr nach Morddrohungen das Land verlassen musste.

Die meisten Transmorde weltweit

Das lateinamerikanische Land ist stark gespalten: Vor dem Gesetz sind queere Menschen gut gestellt. Doch genau wie bestimmte Politiker machen konservative, rechtsnationale und religiöse Gruppierungen Stimmung gegen Homo- und Transsexuelle. Dazu kommt die katastrophale Situation für Mitglieder der Community, die in ärmeren Gegenden oder fern der Großstädte leben.

× Erweitern Foto: transrespect.org Vom 1.1.2009 bis zum 30.9.2019 wurden weltweit 3.314 Transgender, Transidente bzw. Transsexuelle ermordet. Das Projekt transrespect sammelt alle Informationen HIER.

Laut dem Trans Murder Monitoring Projekt fanden in Brasilien bis zum 30.9.19 mit 130 Morden fast 40% der weltweiten tödlichen Übergriffe auf Transsexuelle statt. Laut der Organisation Grupo Gay de Bahia starben in Brasilien im vergangenen Jahr insgesamt 320 queere Menschen durch Gewalt.

Panikknopf alarmiert Freunde

Die neue App nutzt sogenanntes Crowdsourcing: Andere Nutzer können Orte als risikoreiche Bereiche für queere Menschen kennzeichnen – ebenso wie sichere Räumlichkeiten, schwulenfreundliche Einrichtungen und Gesundheitskliniken.

Ein weiteres Feature von Dandarah: Eine Art Panikknopf, der sofort fünf zuvor festgelegte Freunde alarmiert und ihnen Standort des Hilfesuchenden sowie Kontakte zu Notfalldiensten vermittelt.

Die App wurde von Menschenrechtsorganisationen und Forschern entwickelt. Sie erhoffen sich von dem geschaffenen Netzwerk unter anderem eine flächendeckende und genauere Darstellung der LGBTIQ-feindlichen Gewalt in ganz Brasilien. Monica Malta, Forscherin an der University of Toronto, studierte die Gewalt an trans* Frauen in Brasilien und wirkte an der Entwicklung der App mit. Sie erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters: