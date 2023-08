Brasilien: Homophobie wird mit Gefängnis bestraft

× Erweitern Foto: Marina Uezima / AFP BRAZIL-LESBIAN-PARADE-S√O PAULO Ein Bild des „The 21st Walk of Lesbian and Bisexual Women“ in Sao Paulo

Der Oberste Gerichtshof Brasiliens hat am Dienstag entschieden, dass homophobe Verunglimpfungen nun mit Gefängnis bestraft werden können. Diese Entscheidung wurde von Rechtsaktivisten in einem Land begrüßt, in dem Gewalt gegen die LGBTIQ*- Gemeinschaft weit verbreitet ist. Das 9:1-Urteil stellt homophobe Hassreden auf die gleiche rechtliche Ebene wie rassistische Hassreden, die in Brasilien bereits mit Gefängnis bestraft wurden.

Richter Edson Fachin, der federführende Richter in diesem Fall, erklärte in seinem Urteil, es sei ein „verfassungsrechtliches Gebot“, LGBTQ+-Bürgern gleichen Schutz vor dem Gesetz zu gewähren. Das Gericht hatte 2019 entschieden, dass Homophobie ebenso wie Rassismus ein Verbrechen ist. Die frühere Entscheidung bezog sich jedoch auf Verunglimpfungen der LGBTQ+- Gemeinschaft als Ganzes und nicht auf Angriffe auf bestimmte Personen.

Die Menschenrechtsorganisation ABGLT hat den Fall vor Gericht gebracht, um den gesetzlichen Schutz weiter auszudehnen. Hassreden werden in Brasilien mit Gefängnisstrafen von zwei bis fünf Jahren geahndet. „Sieg gegen LGBT-Phobie“, schrieb die Transgender-Gesetzgeberin Erika Hilton in den sozialen Medien und feierte das Urteil. Rechtsgruppen registrierten im vergangenen Jahr 228 Morde an LGBTIQ*-Menschen in Brasilien. Das Land mit 203 Millionen Einwohnern ist nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Transgender Europe das Land mit den meisten Todesopfern weltweit. Von 2008 bis 2022 wurden dort 1.741 Menschen ermordet.