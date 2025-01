Britischer Schiedsrichter David Coote outet sich als schwul

Der unter anderem wegen Beleidigungen gegen Jürgen Klopp gekündigte Schiedsrichter David Coote hat seine Homosexualität öffentlich gemacht und sich für früheres Fehlverhalten entschuldigt.

Im Oktober 2024 fand die Karriere von Premier-League-Schiedsrichter David Coote ein jähes Ende. Ein Video, das in verschiedenen Medien auftauchte, zeigte den Briten, wie er den ehemaligen Liverpool-Trainer Jürgen Klopp beschimpfte und beleidigte. Kurze Zeit später veröffentlichte die britische Sun einen Videoclip, in dem der Schiedsrichter dabei gefilmt wurde, wie in einem UEFA-Hotel Kokain konsumiert. Das Video wurde vermutlich Anfang Juli 2024 während der Fußball-EM in Deutschland aufgenommen, wo Coote als VAR-Assistent im Einsatz war. Nach Ermittlungen des englischen Fußballverbands FA wurde Coote suspendiert und Anfang Dezember schließlich von der englischen Schiedsrichter-Organisation PGMOL rausgeworfen.

Tränenreiches Interview nach Skandal

Der Sun gegenüber äußerte sich Coote nun erstmals in einem persönlichen Interview mit einer Entschuldigung für sein Fehlverhalten ... und mit einem Coming-out.

In dem Interview erzählt Coote, dass er jahrelang ein Versteckspiel betrieben hatte. „Als junger Schiedsrichter habe ich meine Gefühle versteckt und auch meine Sexualität – eine gute Eigenschaft als Schiedsrichter, aber eine schreckliche Eigenschaft als Mensch. Ich bin schwul, habe aber meine Sexualität in der Macho-Fußballwelt versteckt. Das führte zu einem Verhalten, das ich zutiefst bereue.“

Es sei schwierig gewesen, zu den unangenehmen Beleidigungen, die er als Schiedsrichter erfuhr, auch noch seine Homosexualität als Angriffsfläche zu bieten, so Coote.

„Meine Sexualität ist nicht der einzige Grund, der mich in diese Situation geführt hat. Aber ich erzähle keine authentische Geschichte, wenn ich nicht sage, dass ich schwul bin und wirkliche Probleme hatte, damit umzugehen, dass ich das versteckte.“

× Erweitern Mit dem Klick stimmst du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu.

„Ich war auf der Flucht – vor allem vor mir selbst“

Schon als Teenager habe der 42-Jährige wegen seiner Sexualität „ein tiefes Schamgefühl“ empfunden. „Ich habe sehr lange mit dem Gefühl gekämpft, stolz darauf zu sein, was ich bin“, sagte der Engländer im Interview. Jahrelang habe er seine Emotionen unterdrückt, habe Drogen genommen und sei auch dadurch „in einen unglaublich dunklen Ort“ geraten, erklärt Coote.

Zu den Drogen habe er gegriffen, um vor dem Stress und dem hohen Druck des Jobs zu fliehen. Aber auch andere Schicksalsschläge, etwa der Tod seiner Mutter im Jahr 2023, hätten dazu beigetragen. Coote sagt, er erkenne sich selbst in dem Kokain-Video nicht wieder. „Ich kann nicht nachvollziehen, wie ich mich damals fühlte, aber das war ich. Ich hatte Probleme mit dem Zeitplan und hatte keine Möglichkeit zu entkommen. Und so fand ich mich in dieser Situation – auf der Flucht.“

„Ich habe einige wirklich schlechte Entscheidungen getroffen und ich wünschte wirklich, ich könnte jetzt die Uhr zurückdrehen und die Dinge anders machen.“

Mit einer Therapie habe er seine Drogensucht erfolgreich bekämpft, erklärte Coote, und appellierte: „Wenn auch ihr euch quält, dann sucht Hilfe, sprecht mit jemandem.“