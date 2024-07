Das von einer Militärjunta geführte Burkina Faso hat einen Plan zum Verbot von Homosexualität verabschiedet und ist damit das letzte afrikanische Land, das dies trotz internationaler Verurteilung tut.

Die Entscheidung Burkina Fasos, homosexuelle Beziehungen zu verbieten, ist Teil einer Überarbeitung seines Eherechts. Am 11. Juli verabschiedete die Kabinettssitzung ein Dekret für ein neues Personen- und Familiengesetz (CPF), das „das Verbot von Homosexualität“ im Land verankert, heißt es in einer Pressemitteilung des Präsidenten, die von Agence France-Presse eingesehen wurde. „Homosexualität und ähnliche Praktiken sind von nun an verboten und strafbar “, sagte Justizminister Edasso Rodrigue Bayala ohne näher auf die Strafen einzugehen.

Das neue Gesetz, das nun noch vom Militärparlament, das seit zwei Putschen im Jahr 2022 in dem westafrikanischen Land besteht, verabschiedet und von Juntaführer Ibrahim Traoré unterzeichnet werden muss, erkennt nur religiöse und traditionelle Ehen an. Im August des letzten Jahres beschloss die Medienaufsichtsbehörde des Landes, „Fernsehkanäle, die Homosexualität fördern“, zu verbieten.

Regiert vom Militär, beeinflusst von Russland

Der russische Präsidente Wladimir Putin bei der Begrüßung des Juntaführers von Burkina Faso, Hauptmann Ibrahim Traoré, während einer Begrüßungszeremonie beim zweiten Russland-Afrika-Gipfel in Sankt Petersburg am 27. Juli 2023.

Hauptmann Traoré übernahm im September 2022 die Macht, nachdem er einen anderen Militärherrscher, Oberstleutnant Paul-Henri Damiba, gestürzt hatte, und ihm vorgeworfen hatte, es sei ihm nicht gelungen, einen islamistischen Aufstand niederzuschlagen, der Burkina Faso seit 2015 im Griff hat. Nach der Machtübernahme des Militärs orientierte sich das Land zunehmend an Russland, nachdem es seine Beziehungen zur ehemaligen Kolonialmacht Frankreich drastisch reduziert hatte.

Etwa 64 Prozent der Bevölkerung Burkina Fasos sind Muslime, 26 Prozent Christen. Die restlichen 10 Prozent der Bevölkerung gehören einer traditionellen Religion an oder haben keinen Glauben. *AFP/sah