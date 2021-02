Pete Buttigieg beruft schwulen Navajo ins US-amerikanische Verkehrsministerium

Der frisch vereidigte US-Verkehrsminister Pete Buttigieg hat ein schwules Mitglied der Navajo Nation zu einem seiner stellvertretenden Sekretäre gemacht.

Arlando Teller saß seit 2018 als Vertreter des Staates Arizona im Repräsentantenhaus, doch seine Karriere begann in der Luftfahrt am Falcon Field Airport in Mesa, Arizona und am Phoenix Sky Harbor International Airport. Er arbeitete auch für die Stadt Phoenix und das kalifornische Verkehrsministerium Caltrans. Von 2009 bis zu seiner Wahl in das Repräsentantenhaus im Jahr 2018 war Teller als stellvertretender Geschäftsführer der Navajo Nation Division of Transportation tätig.

Nun wurde bekannt, dass Pete Buttigieg den schwulen Demokraten zum Deputy Assistant Secretary for Tribal Affairs im US-Verkehrsministerium ernannt hat. Am 1. Februar legte Teller seinen Sitz im Repräsentantenhaus offiziell nieder.

Teller, der sich von der Ernennung geehrt fühlt, sagte, Repräsentation sei enorm wichtig. Gegenüber der Los Angeles Blade erklärte er:

„Die Aufwertung der indigenen Bevölkerung durch die Biden-Regierung hat mich bestärkt und ermutigt mich, mehr zu tun.“

Mit Teller tritt die zweite Person der Navajo Nation, des größten Indianerreservats in den Vereinigten Staaten, in die Biden-Harris-Administration ein. Zuvor war Wahleah Johns zur Geschäftsführerin des Office of Indian Energy im US-Energieministerium ernannt worden.

Der Präsident der Navajo Nation, Jonathan Nez, gratulierte beiden auf Facebook:

„Worte können nicht ausdrücken, wie stolz wir auf diese beiden jungen Navajo-Profis sind, die sich dem Dienst an unserem Navajo-Volk verschrieben haben und nun auf die Bundesebene wechseln, um allen Stammesnationen zu helfen. In meinen Gesprächen mit der Biden-Harris-Administration habe ich mich für die Ernennung unserer Navajo-Leute in hochrangige Positionen eingesetzt, um die Anliegen aller Stämme auf Bundesebene voranzubringen.“