„Psychosexuelle Störung“ – mutige Studentin verklagt Verlag in China

Eine lesbische Studentin der „South China Normal University“ verklagte den Verlag eines Lehrbuchs, in dem Homosexualität als „psychosexuelle Störung“ beschrieben wird. Ihr Pseudonym XiXi entstand in Anlehnung an Sisyphus und steht symbolisch für ihren jahrelangen Kampf.

Foto: Sharon McCutcheon / unsplash / CC0 Lesbisches Liebespaar

Homosexualität gilt in China seit 2001 offiziell nicht mehr als psychische Störung und obwohl das Standard-Diagnosehandbuch Homosexualität als „sexuelle Orientierung“ klassifiziert, gibt es zahlreiche Lehrbücher, die weiterhin suggerieren, Homosexualität sei eine Krankheit. Eine Untersuchung aus dem Jahr 2014 ergab, dass sich in 31 von 90 nach 2001 veröffentlichten Lehrbüchern für psychische Gesundheit immer noch inhaltliche Falschdarstellungen über Homosexualität finden.

Als XiXi, eine chinesische Studentin der Psychologie, in einem aktuellen Lehrbuch auf eine Stelle stieß, in der „Homosexualität als ‚häufige psychosexuelle Störung‘ eingestuft wird“, wollte sie das nicht so belassen. „Es ist ein sachlicher Fehler, Homosexualität als psychosexuelle Störung einzustufen“, erklärte XiXi gegenüber RFA. Außerdem sei es eine „Frage der Produktqualität“.

XiXi, deren Name ein Pseudonym ist, sagte, sie habe dem Herausgeber des Buches eine E-Mail geschickt, Briefe an den Verlag geschrieben und sogar dessen Büro besucht, aber alle Anfragen zur Korrektur des Wortlauts seien abgelehnt wurden. Und so habe sie beschlossen, die Jinan University Press rechtlich zur Verantwortung zu ziehen. 2017 erhob die damals 20-Jährige gegen Jinan University Press Anklage wegen der Veröffentlichung von Büchern mit „fehlerhaften und irreführenden Inhalten“ und gegen Jiangsu Yuanzhou E-Commerce, einer Tochtergesellschaft des an der NASDAQ gelisteten E-Commerce-Unternehmens JD Books, wegen des Verkaufs des Buches.

„Der Inhalt, über den ich mich wirklich beschweren möchte, ist nur ein kleiner Teil der Beweise“, erklärte XiXi. Ihr gehe es vor allem darum, ein Bewusstsein zu schaffen und die öffentliche Diskussion anzustoßen. Denn XiXi, die selbst lesbisch ist, wurde wegen ihrer sexuellen Orientierung schon häufiger gemobbt. Zuletzt, als sie ihren Kommiliton*innen an der Uni gestanden hatte, dass sie auf Frauen steht. Sie sei ausgelacht worden, sagte sie, und ihr sei geraten worden, das Lehrbuch genauer zu studieren. Das habe sie wütend gemacht. Deshalb habe sie sich dazu entschlossen, neben dem Rückruf des Buches und der Korrektur des Wortlauts auch eine öffentliche Entschuldigung und eine finanzielle Entschädigung vom Verlag zu fordern.

× #西西诉毒教材案大致庭审记录:1. 本案在江苏省宿迁市宿豫区人民法院接受审理,于今日上午9点半开庭,于11点左右结束,庭审持续时长约1个多小时。2.... Gepostet von LGBT Rights Advocacy China-LGBT权促会 am Montag, 27. Juli 2020 Xixi, die sich in Hongkong aufhält, konnte wegen der Covid-19-Pandemie nicht an der Anhörung teilnehmen. Das Bild zeigt ihre Anwälte mit Regenbogenfahne vor dem Gerichtsgebäude.

Aus verschiedenen Gründen hatte sich die Anhörung um drei Jahre verzögert, bevor der Fall schließlich am 28. Juli 2020 vor einem Bezirksgericht in China verhandelt wurde. Ob XiXi mit ihrer Klage Erfolg hatte, ist nicht bekannt. Doch für XiXi, die ihr Pseudonym in Anlehnung an Sisyphus aus der griechischen Mythologie gewählt hat, steht fest, dass sie unermüdlich weiter dafür kämpfen wird, dass keine Homosexuellen mehr durch homophobe Lehrbücher geschädigt werden.

*Titelfoto:

Plakat der von XiXi kuratierten Ausstellung Naming: Wer schreibt und definiert Homosexualität an der South China Normal Universtät. XiXi sagte sie schließlich nach Outing-Drohungen offiziell ab, veröffentlichte die Bilderstrecke aber dennoch heimlich. Zwei Tage vor der Veranstaltung fand die Beraterin sie und sagte, wenn sie nicht absage, würde sie es ihren Eltern sagen.