China verbietet Regenbogenkleidung

× Erweitern Foto: AFP / Greg Baker CHINA-GAY-RIGHTS

Berichten zufolge werden bei Konzerten in China Regenbogenkleider von den Sicherheitskräften konfisziert, wie Fans der taiwanesischen Sängerin A-Mei in sozialen Medien posten. Dort wird beschrieben, dass Konzertbesucher der Cadillac Arena in Peking ihr Hemd umdrehen mussten, um den Regenbogen auf der Vorderseite zu verbergen.

Das Vorgehen gegen die Regenbogenfarben erfolgt vor dem Hintergrund zunehmender Beschränkungen für die LGBTQ+-Gemeinschaft in China, einem Land, das immer mehr queere Inhalte in der Öffentlichkeit zensiert. Die chinesische Regierung vertritt seit langem eine Haltung der "Nicht-Zustimmung und Nicht-Förderung", wenn es um LGBTQ+-Menschen geht. Das bedeutet, dass Homosexualität in China zwar legal ist, gleichgeschlechtliche Paare aber weder heiraten noch adoptieren können und auch nicht denselben Schutz genießen wie heterosexuellen Paare. Im Jahr 2021 wurde eine große Anzahl von WeChat-Konten, die von LGBTQ+-Gruppen an Universitäten betrieben wurden, geschlossen. Im darauffolgenden Jahr, wurden zwei Studenten der Tsinghua-Universität - der führenden Universität in China - verwarnt, weil sie LGBTQ+-Regenbogenfahnen auf dem Campus verteilt hatten.