Coming-out im dänischen Handball

Der dänische Handballspieler Villads Raahauge Jensen hat sich öffentlich als schwul geoutet. Der 28-jährige Spieler spricht über sein Coming-out und die Herausforderungen, die er dabei im Sport erlebte. Seine Teamkollegen wie auch seine Fans reagierten mit Zuspruch Unterstützung.

In einem bewegenden Instagram-Post, auf dem ein Foto aus seiner Kindheit und ein aktueller Schnappschuss von ihm auf einem Handballfeld zu sehen sind, schrieb der 28-Jährige:

Er habe lange darüber nachgedacht, einen Beitrag wie diesen zu veröffentlichen, auch habe er lange überlegt, „ob dies der richtige Weg ist, sich zu outen. Aber es gibt wahrscheinlich keinen richtigen oder falschen Weg“, so Jensen.

Jensen, der in Schweden als Offensivspieler für das Team Lugi HF in Lund spielt, sprach auch über seine anfänglichen Bedenken, sich zu outen, und verriet, dass er „Angst davor hatte, wie die Leute, Mannschaftskameraden, Trainer und alle, die mit Handball zu tun haben, reagieren würden“.

„Schwulsein im Sport ist in vielerlei Hinsicht immer noch ein Tabu, ohne dass ich genau weiß, warum. Ich weiß nur, dass es für mich sehr schwer war, offen zu sagen, wer ich bin.“

Obwohl er sich vor den Reaktionen seiner Mannschaftskameraden fürchtete, verriet Jensen, dass die Reaktionen durchweg positiv waren. „Als ich letzte Woche meinem Klub und meinen Teamkollegen davon erzählte, wurde es offensichtlich nur positiv aufgenommen“, schrieb Jensen. Seine Mannschaftskameraden hätten ihm High Fives gegeben und ihn mit Schulterklopfen unterstützt.

Am Ende seines Beitrags drückte der 28-jährige Sportler seine Hoffnung aus, ein Vorbild für andere Menschen zu werden, die mit ihrer Sexualität zu kämpfen haben. „Wenn man einen großen Teil seines Wesens vor so ziemlich jedem verbirgt, bedeutet das, dass man nie wirklich zu 100 % man selbst sein kann.“

„Aber ich hoffe, dass ich mit diesem Beitrag anderen helfen und vielleicht ein Vorbild sein kann, das zeigt, dass es in der Welt des Sports okay ist, schwul zu sein. Gleichzeitig hoffe ich aufrichtig, dass ihr mich immer noch als die Person seht, die ich immer war. Denn ja, ich bin schwul, aber ich bin auch so viel mehr als das. Ich bin immer noch einfach Villads.“