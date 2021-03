Antonio Hysén: Outet euch bei WorldPride und EuroGames!

×

... meint Antonio Hysén. Und er muss es wissen: 2011 bekannte sich Hysén als einer der ersten Profifußballer öffentlich zu seiner Homosexualität. In einem Exklusiv-Interview zum 10. Jahrestag seines Coming-outs bedauert der Ex-Profi, dass nur so wenige Kollegen seinem Beispiel folgen und spricht eine Einladung aus.

Es war eine große Geschichte, die weltweit Beachtung fand: Im März 2011 gab ein 20-jähriger schwedischer Fußballer namens Anton Hysén in einem Interview mit dem schwedischen Magazin Offside bekannt, dass er schwul ist. Den zehnten Jahrestag dieses Coming-outs hat Hysén genutzt, um in einem umfangreichen Exklusiv-Interview für den #YouAreIncluded-Podcast über seine Erfahrungen in den letzten zehn Jahren zu sprechen.

„Ein paar Leute haben sich geoutet und das ist großartig. Die Debatte ist jetzt stärker als je zuvor, wir haben viele Dinge überwunden“, findet Hysén. Doch auch wenn Kampagnen gegen Homophobie im Fußball wichtig seien und einen gewissen Effekt haben, sei es an der Zeit, so Hysén,

„dass sich jemand anderes outet, denn wir können nicht einfach weiter nur reden und reden.“

Seine Kollegen aus dem Profifußball lädt er ein, ihn bei den EuroGames zu besuchen, die in diesem Jahr in Dänemark und in Schweden, dem Heimatland Hyséns, ausgerichtet werden und zeitgleich mit dem WorldPride im August in Kopenhagen stattfinden (wir berichteten).

„Es wird Zeit brauchen, aber wir können es gemeinsam schaffen und Homophobie gemeinsam bekämpfen. […] Wir können es gemeinsam tun. Ich werde an deiner Seite sein. Ich heiße dich mit offenen Armen willkommen und wir können das alles gemeinsam schaffen.“

