Coming-out nach tragischem Verlust

Der polnische Skispringer Andrzej Stękała hat mit einer emotionalen Botschaft auf Instagram sein Coming-out bekannt gegeben. In dem Posting, den er am 1. Januar 2025 wenige Minuten nach Mitternacht veröffentlichte, sprach der 29-Jährige erstmals öffentlich über seine sexuelle Orientierung und den Verlust seines Partners Damian.

„Ich habe mich lange gefragt, ob ich jemals die Kraft finden würde, diese Worte zu schreiben. Jahrelang lebte ich im Schatten der Angst, im Versteck, voller Angst davor, dass meine wahre Identität mich zerstören könnte. Was ich jetzt schreibe, ist das Schwierigste in meinem Leben. Jahrelang lebte ich im Verborgenen, aus Angst, dass meine Identität alles auslöschen würde, wofür ich so hart gearbeitet hatte. Doch heute möchte ich nicht mehr weglaufen.“

Mit diesen Worten beginnt Andrzej Stękałas Beitrag auf Instagram, in dem er der Welt mitteilt: „Ich bin schwul.“ Jahrelang lebte er im Verborgenen, doch damit sollte endlich Schluss sein. Andrzej wollte der Welt zeigen, wer er wirklich ist.

„Ich möchte, dass Sie mich wirklich kennenlernen. Ich bin schwul. Jahrelang habe ich es vor der Welt verborgen – vor Ihnen, vor den Medien und manchmal sogar vor mir selbst.“

2016 habe er einen Menschen getroffen, der sein Leben verändert hat. „Er war mein Fels in der Brandung, meine Stütze, mein größter Fan. Gemeinsam haben wir das Leben, die Leidenschaften, die Freuden und auch schwierige Momente geteilt. Er war alles für mich – mein Zuhause, mein Herz. Wir liebten uns schweigend und verbargen unsere Liebe vor der Welt, um das zu schützen, was uns am wichtigsten war.“

„Ich habe ihn letzten November verloren. Ich kann den Schmerz, der mich überwältigte, nicht beschreiben. Die Welt, die wir gemeinsam aufgebaut haben, ist in Stücke gefallen. Jeder Tag ohne ihn ist ein Kampf, aber gleichzeitig eine Erinnerung daran, wie sehr ich ihn geliebt habe und wie sehr ich geliebt wurde.“

Mit seinem Coming-out verbindet er nicht nur große persönliche Stärke, sondern auch große Hoffnungen für die kommende Saison: „Heute, Am 1. Januar habe ich ein neues Kapitel aufgeschlagen. Ich verstecke mich nicht mehr. Ich bin ich selbst – ein Mensch, der geliebt hat und immer noch liebt. Und ich weiß, er würde wollen, dass ich weiterhin im Einklang mit mir selbst lebe.“

× Erweitern Foto: https://www.instagram.com/andrzejstekala/ Andrzej (re.) und Damian (li.) waren seit 2016 ein Paar.

Erstes Interview nach Coming-out

Andrzej Stękała gab 2015 sein Debüt im FIS-Skisprung-Weltcup und feierte nur ein Jahr später einen fulminanten Erfolg: Gemeinsam mit dem polnischen Team holte er im Januar 2016 die Bronzemedaille im Mannschaftswettbewerb von Zakopane. Doch das war erst der Anfang. Bei den FIS-Skiflug-Weltmeisterschaften 2020 in Planica sicherte er sich erneut Bronze, und 2021 gewann er in Oberstdorf im Teamwettbewerb von der Großschanze eine weitere Bronzemedaille.

In seinem ersten Interview nach seinem Coming-out, das Andrzej Stękała mit Interia Sport führte, sprach der Skispringer offen über die Herausforderungen und Hoffnungen, die diesen Schritt begleiten. Der Verlust trifft ihn immer noch schwer, doch Andrzej möchte wieder an die Spitze kommen – für Damian, der ihn immer unterstützt hat und wollte, dass er das Leben in vollen Zügen genießt. „Ich möchte mir eine Chance für eine Geste geben, die ich Damian widme“, sagte er voller Entschlossenheit.

Die Reaktionen auf sein Coming-out seien überwältigend positiv gewesen, so Andrzej. Er erzählt von der Unterstützung seiner Fans und seiner Skisprungfamilie, die ihm nicht nur Trost, sondern auch neuen Lebensmut gaben. Die Angst vor negativen Kommentaren hat er hinter sich gelassen:

„Nur Menschen, die kein Einfühlungsvermögen haben und traurig sind, können unangenehme Worte schreiben. Wer weiß, wie es ist, zu lieben und geliebt zu werden, wird wahrscheinlich mehr Mitleid empfinden. Ich bin kein schlechter Mensch, deshalb wollte ich es tun. Ich wollte der Öffentlichkeit den echten Andrzej zeigen.“

Unterstützt von seinem Psychologen und seinem Trainerteam arbeitet Andrzej jetzt intensiv an seiner Rückkehr zur Bestform und um ein Comeback in die polnische A-Nationalmannschaft. Für ihn ist es nicht nur eine sportliche, sondern auch eine persönliche Mission, aus dem Schatten der Trauer ins Licht zu treten. Sein Fazit: