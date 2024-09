So anti-schwul, dass er’s selbst gespielt hat!

Corey DeAngelis, ein rechter Bildungsaktivist und berüchtigter Gegner der LGBTIQ*-Bewegung war in schwulen Filmen für Volljährige zu sehen – und das als Kreuzritter gegen alles Queere.

Die Bombe platzte, als das Portal StraightUpGayPorn.com aufdeckte, dass DeAngelis, der jahrelang gegen queere Rechte wetterte, früher unter dem Namen „Seth Rose“ in Erwachsenenfilmen mitspielte. Sogar ein „Gruppenmasturbationswettbewerb“ war dabei! Online wird er bereits als „heuchlerischster Homophobiker des Jahres“ verspottet.

Doppelmoral aufgedeckt

DeAngelis, der sonst keine Gelegenheit auslässt, um „woke“ Bildungsideale und LGBTIQ*-Inklusion an Schulen zu bekämpfen, ist in den sozialen Medien abgetaucht. Auf Anfragen von The Advocate hat er bislang nicht reagiert. Die Organisationen, für die er als „Bildungsreformer“ auftrat, haben ihn schnell von ihren Websites gelöscht – peinlich berührt?

Während LGBTIQ*-Aktivistinnen wie Matt Bernstein auf Plattformen wie X (vormals Twitter) DeAngelis’ Fall ausschlachten, wird die Diskussion in den USA immer lauter. Bernstein postete: „Hab gerade erfahren, dass dieser Anti-LGBTIQ-Bildungsreform-Typ schwulen Pornos macht“ – und das Netz explodierte

„Schulwahl“-Kreuzzug und Pornovergangenheit

Bis zu seiner Enttarnung war DeAngelis ein lautstarker Fürsprecher für „Schulwahl“ – eine bildungspolitische Strategie, die Eltern die freie Wahl der Schulen ermöglichen soll, oft zugunsten privater Einrichtungen und auf Kosten öffentlicher Schulen. Dabei kritisierte er immer wieder, dass Kinder durch angeblich „woke“ Lehrpläne „indoktriniert“ würden – vor allem durch Programme, die LGBTIQ*-Rechte fördern. Hatte DeAngelis seine eigene Vergangenheit einfach vergessen oder wollte er seine wahre Identität verstecken, um politisch zu punkten?

DeAngelis schweigt – das Netz spricht!

Während DeAngelis weiterhin schweigt, toben die Spekulationen. Für viele LGBTIQ*-Personen steht eins fest: Dies ist ein typischer Fall von „Heuchler enttarnt!“ GLAAD-Präsidentin Sarah Kate Ellis formulierte es klar:

„DeAngelis ist eine Witzfigur. Der wahre Feind sind jene, die ihn unterstützt haben und versuchen, die LGBTIQ*-Gemeinschaft zu unterdrücken.“

Quelle: The Advocate