Für Dänemarks Kronprinzessin Mary stehen queere Rechte nicht zur Diskussion

Drei Wochen nachdem Schwedens Thronfolgerin Victoria (43) eine flammende Ansprache für Gleichberechtigung hielt, machte sich auch Dänemarks Kronprinzessin Mary (48) für die Community stark. Ihre rund fünfminütige Ansprache wurde im Rahmen der Kopenhagener Pride Week ausgestrahlt. Bereits im Juni hielt sie beim Global Pride eine Rede, nächstes Jahr ist sie Schirmherrin des World Pride in Kopenhagen – nie zuvor hat sich ein Mitglied der dänischen Königsfamilie derart für Queers eingesetzt.

Aufgrund von Corona wurden Pride Events in anderen dänischen Städten wie Aalborg und Aarhus dieses Jahr abgesagt – der Kopenhagener CSD fand trotzdem statt, allerdings im neuen Format. Die TV-Show am Samstagabend war eine Art Ersatz für die Parade in Kopenhagen. Darin hielt auch Kronprinzessin Mary eine Rede. Sie erklärte, dass die Rechte von LGBTIQ+ in Dänemark selbstverständlich und kein Gegenstand von Diskussionen seien.

„Das Recht zu sein, wer wir sind, bedeutet, dass wir uns alle geschätzt und akzeptiert fühlen – bedingungslos. Dass wir einbezogen werden – weil jeder das Recht hat, dazuzugehören.“

Mary heiratete 2004 den dänischen Thronfolger Frederik

Eine gute Gesellschaft könne nur dann funktionieren, wenn alle gleich und mit Respekt behandelt würden und jeder Mensch dieselben Möglichkeiten hätte. Sie sei stolz darauf, dass Dänemark in puncto queeren Rechten an vorderster Front stünde, so die in Australien geborene Prinzessin.

„Ich spüre es auf Reisen, auf denen ich überall auf der Welt mit Bewunderung begegnet werde, weil wir es in Dänemark wagen, bei der Sicherung von Rechten für alle Menschen unabhängig von Geschlecht, Geschlechtsidentität und Sexualität die Führung zu übernehmen“

Auch lud sie die Queercommunity, ihre Verbündeten und die ganze Welt zum World Pride 2021 ein, der in Kopenhagen stattfindet. Mary ist Schirmherrin des Events. Es ist das erste Mal, dass ein Mitglied einer Königsfamilie eine große, internationale Queerveranstaltung leitet. Zum Event gehören nicht nur eine Parade, sondern auch die queeren Euro Games mit 29 Sportveranstaltungen und das Human Rights Forum, das die weltweit größte LGBTQ+-Konferenz werden soll.

