Mord! Tödliches Grindr-Date

Was als harmloses Online-Dating beginnt, endet in einem schockierenden Mordfall. Der 20-jährige Jack Crawley wurde am Montag, den 21. Oktober vom Gericht des Mordes an Paul Taylor schuldig gesprochen. Der 20-jährige Crawley hatte sein Opfer über die Dating-App Grindr kennengelernt.

Ein Treffen mit tragischen Folgen

Paul Taylor, ein 56-jähriger Armeeveteran aus Annan, Schottland, reist am 17. Oktober 2023 von Annan nach Carlisle, um Crawley zu treffen. Die beiden haben sich über die Online-Dating-App Grindr kennengelernt und standen in Kontakt. Was als harmloses Treffen geplant ist, entwickelt sich schnell zu einer tödlichen Auseinandersetzung. Crawley greift Taylor brutal an, tötet ihn und versteckt die Leiche in einem nahegelegenen Waldgebiet. Anschließend versucht Crawley vergeblich, Taylors Auto zu verkaufen, und lässt es schließlich nach einem Unfall in Langwathby zurück.

Ermittlungen und Wendepunkt im Fall

Die Ermittlungen nahmen Fahrt auf, als die Polizei Taylors verlassenes Auto fand. Crawley wurde am 15. November 2023 verhaftet, leugnete jedoch jegliche Verbindung zu Taylor und wurde auf Kaution freigelassen.

Während seiner Freilassung verübte Crawley am 5. Januar 2024 in York einen weiteren Angriff, bei dem er einen Mann mit einem Hammer attackierte. Crawley behauptete, in Selbstverteidigung gehandelt zu haben, doch die Polizei stufte den Angriff als versuchten Mord ein. Daraufhin wurde Crawley in Bristol erneut verhaftet.

Der entscheidende Durchbruch im Fall Taylor gelang den Behörden am 1. Mai 2024, als Crawley den Fundort der Leiche im Finglandrigg Wood bei Carlisle preisgab. Die Obduktion offenbarte, dass Paul Taylor mindestens zehn Schläge auf den Kopf und zwei auf den linken Arm erlitten hatte. Trotz der fortgeschrittenen Verwesung wurde als wahrscheinlichste Todesursache die schweren Schläge auf den Kopf identifiziert. Zudem wies die Leiche Spuren von Brandversuchen auf, was den Versuch Crawleys nahelegt, Beweismittel zu vernichten.

Indessen erfährt das Gericht, dass Taylors Familie nichts von seinem Interesse an Männern wusste. Er war verheiratet mit seiner Frau Maria, was die Tragödie für seine Angehörigen zusätzlich belastete.

× Jack Crawley, 20, was jailed for life today with a 37-year minimum for the murder of Paul Taylor and the attempted murder of a second man.



Read more https://t.co/jZ9F9DUfSo pic.twitter.com/4pmYOADnXx — CPS North West (@CPS_NorthWest) October 23, 2024 X Jack Crawley

Der Gerichtsprozess und das Urteil

Vor Gericht versuchte Crawley, sich gegen den Mordvorwurf zu verteidigen, indem er lediglich Totschlag zugab. Er argumentierte, dass Taylors Tod das Ergebnis eines gescheiterten Autodiebstahls gewesen sei. Die Jury ließ sich jedoch von dieser Darstellung nicht überzeugen und erkannte angesichts der erdrückenden Beweislast auf Mord. Daraufhin hat Crawley eine lebenslange Haftstrafe erhalten, wobei er mindestens 37 Jahre im Gefängnis verbringen muss, bevor eine Möglichkeit auf Bewährung besteht. *Quellen: cps.gov.uk, BBC, X

