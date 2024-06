Ehe für alle: Thailand auf der Zielgeraden

× Erweitern Foto: Chanakarn Laosarakham / AFP

Endlich hat auch der Senat, die zweite thailändische Parlamentskammer, das Go für die Änderung im Eherecht gegeben. Voraussichtlich im Oktober können dann die ersten gleichgeschlechtlichen Paare offiziell anerkannt Ja sagen.

Das neue Gesetz, das im März von den gewählten Abgeordneten im Repräsentantenhaus verabschiedet wurde, soll gleichgeschlechtlichen Paaren die gleichen Rechte wie heterosexuellen Paaren in Bezug auf Adoption oder Erbschaft verleihen. Dafür werden die bisherigen Verweise auf „Männer“, „Frauen“, „Ehemänner“ und „Ehefrauen“ im Ehegesetz durch geschlechtsneutrale Begriffe ersetzt (m* berichtete). Auch im Senat war die Mehrheit für das Vorhaben überwältigend: 130 Ja-Stimmen und nur vier mal Nein bei18 Enthaltungen.

Nach dem Senat ist nun König Maha Vajiralongkorn am Zug, er muss das Gesetz noch unterzeichnen, 120 Tage danach kann es in Kraft treten, frühestens also im Oktober.

Thailand

