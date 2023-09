Erdogan über „LGBT-Farben“ empört

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan beschwerte sich über die Verwendung dessen, was er als „LGBT-Farben“ bezeichnete, beim Hauptquartier der Vereinten Nationen, das zur Förderung der Ziele für nachhaltige Entwicklung farbenfroh geschmückt war.

Berichten zufolge soll Erdogan nach seiner Teilnahme am zweiten Sustainable Development Goals (SDG)-Gipfel in New York gegenüber türkischen Medien gesagt haben:

„Eines der Probleme, das mich am meisten stört … ist, dass man beim Betreten der Generalversammlung der Vereinten Nationen die LGBT-Farben auf Treppen und anderen Orten sieht.“

„Wie viele LGBT gibt es derzeit auf der Welt? So viel Recht sie auch auf diese Schritte haben, diejenigen, die gegen LGBT sind, haben ebenso viel Recht“, soll sich Erdogan weiter beklagt haben. Laut türkischen Medien hätte er gerne mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres darüber gesprochen, dieser scheint jedoch keine Zeit gehabt zu haben.

× Erweitern Foto: Timothy A. Clary / AFP Eröffnungssitzung des zweiten Sustainable Development Goals (SDG)-Gipfels am 18. September 2023 in New York City.

Nachdem zuerst nicht ganz klar war, was Erdogan meint, wird mittlerweile vermutet, dass der türkische Präsident die 17 Farben, die während der Eröffnungssitzung des SDG-Gipfels am 18. September zur Darstellung der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung verwendet wurden, fälschlicherweise mit der Regenbogenflagge des Pride verwechselt hat.

Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, die 2015 von den Staats- und Regierungschefs der Welt mit einer Frist bis 2030 verabschiedet wurden, sind eine globale „To-Do“-Liste, die die Beseitigung von Hunger und extremer Armut, die Bekämpfung von Klimawandel und Ungleichheit sowie die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter umfasst.

Am Eröffnungsabend des zweiten SDG-Gipfels, der vor der 78. UN-Generalversammlung in New York stattfand, waren Teile des UN-Hauptquartiers farblich dekoriert. Dabei erhielt jedes der 17 UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung eine eigene Farbe.