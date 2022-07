EU-Kommission verklagt Ungarn wegen queerfeindlicher Gesetze

Am 15. Juli 2022 veröffentlichte die Europäische Kommission ihr Vertragsverletzungspaket für den Monat Juli. Darin enthalten ist die Entscheidung, die ungarische Regierung vor dem Gerichtshof der EU zu verklagen, weil sie mit der Verabschiedung des „Anti-LGBTIQ-Propaganda-Gesetzes“ im Juni 2021 gegen EU-Recht verstoßen hat.

× Erweitern In Europa gibt es keinen Platz für die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität. EU-Kommission

Pierre Karleskind MEP (Renew Europe), Vizepräsident der LGBTI Intergroup, kommentiert:

„Dies ist historisch. Zum ersten Mal überhaupt hat die Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren mit LGBTI-Bezug vor Gericht gebracht, was zeigt, dass die Angelegenheit ernst genommen wird. Das zeigt, dass die Angelegenheit ernst genommen wird. Die heutige Entscheidung stellt auch eines klar: Alle ähnlichen Gesetze, wie das derzeit in Rumänien diskutierte, werden die gleiche Behandlung erfahren. Sie können sich darauf verlassen, dass die interfraktionelle Arbeitsgruppe dafür sorgen wird.“

Das ungarische Gesetz machte international Schlagzeilen und verdeutlichte die Politik der Regierung, Maßnahmen gegen die Gleichstellung von LGBTIQ* zu ergreifen. Indem sie die Wahlen mit dem Referendum über LGBTIQ*-Fragen koppelte, versuchte die Regierung, ihrer gegnerischen Politik die Legitimität zu entziehen und gleichzeitig von der Wahlbeteiligung zu profitieren. Das Referendum wurde glücklicherweise aufgrund der zu geringen Wahlbeteiligung für ungültig erklärt.In Ungarn war vor rund einem Jahr ein Gesetz in Kraft getreten, das die Verbreitung von Filmen oder Büchern über Schwule, Lesben oder andere sexuelle Minderheiten verbietet. Ungarns rechtsnationalistischer Regierungschef Viktor Orban begründete dies mit dem Schutz von Minderjährigen. Nach Ansicht der Kommission verstößt das Gesetz gegen EU-Werte und gegen die Grundrechte von Angehörigen der LGBTQI-Gruppen - also Lesben, Schwule, Bi- oder Intersexuelle und Transmenschen. Ungarn habe die Brüsseler Bedenken bisher nicht ausräumen können, hieß es in der Erklärung.

Terry Reinkte MdEP (Grüne-EFA), Ko-Vorsitzender der LGBTI-Intergroup, fasst zusammen:

„Wir haben im letzten Jahr die schädlichen Auswirkungen dieses Gesetzes gespürt: auf das Leben und die (psychische) Gesundheit von Aktivisten, auf das Wohlbefinden der Bürger und das Vertrauen in den Staat, ihre Würde zu schützen, auf die Fähigkeit der Institutionen, die Rechtsstaatlichkeit zu respektieren. Als interfraktionelle LGBTI-Gruppe haben wir dafür gesorgt, dass dies eine vorrangige Frage für die Kommission bleibt. Daher begrüßen wir diesen Schritt von ganzem Herzen. Dieser Verstoß wird ein für alle Mal rechtlich klarstellen, dass das ungarische Gesetz einen Verstoß gegen unseren gemeinsamen Besitzstand und das EU-Recht darstellt, und wir sehen der Entscheidung des EuGH mit Interesse entgegen.“

Die Klage gegen Ungarn ist der letzte Schritt des Vertragsverletzungsverfahrens, das die Kommission vor genau einem Jahr, am 15. Juli 2021, eingeleitet hatte, nachdem sie im Juni ein Schreiben an die ungarische Regierung gerichtet hatte. Sollte der Gerichtshof in Luxemburg der Argumentation der Kommission folgen, drohen Ungarn hohe Bußgelder. *AFP/ck/LGBTIQ-Intergroup