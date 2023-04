EU kritisiert Italien

Das EU-Parlament hat die Verletzung von Rechten gleichgeschlechtlicher Eltern durch die italienische Regierung scharf kritisiert. Die Anweisung des Innenministeriums an die Stadt Mailand, Kinder homosexueller Eltern nicht zu registrieren, werde unweigerlich zu einer Diskriminierung nicht nur gleichgeschlechtlicher Paare, sondern vor allem auch ihrer Kinder führen, hieß es am 30. März in einem Änderungsantrag der liberalen Fraktion Renew Europe zu einem Bericht über Rechtsstaatlichkeit in der EU von 2022.

Sie forderten die Regierung in Rom auf, „ihre Entscheidung sofort zurückzunehmen“. Moritz Körner (FDP, Deutschland), Schattenberichterstatter zum Rechtsstaatsbericht 2022, sagte:

„Georgia Meloni bemüht sich sehr, ihre rechtsextremen Streifen abzulegen, aber die Realität ist unheimlicher. Wir sehen zunehmende Angriffe auf die Pressefreiheit, Regenbogenfamilien und die LGBTIQ-Community, die es verdienen, verurteilt zu werden. Wir wollen, dass das Europäische Parlament sie fordert kehrt ihren Angriff auf gleichgeschlechtliche Adoptionen um. Die EVP, die Meloni umworben hat, hat eine besondere Verpflichtung, sich uns anzuschließen und sich für eine echte LGBTIQ-Freiheitszone in Europa einzusetzen.“

Bereits vor ihrem Amtsantritt im vergangenen Jahr hatte die ultrarechte italienische Regierungschefin Giorgia Meloni traditionelle Familienwerte ins Zentrum ihres Wahlkampfes gerückt. Die Parlamentarier*innen befürchten nun einen „umfassenderen Angriff auf die LGBTQI+-Gemeinschaft in Italien“.

Keine Registrierung von Kindern gleichgeschlechtlicher Paare

Bislang hatte die Stadt Mailand Kinder von gleichgeschlechtlichen Paaren registriert, die entweder durch in Italien verbotene Leihmutterschaft im Ausland oder durch künstliche Befruchtung gezeugt wurden – die in Italien allerdings nur heterosexuellen Paaren vorbehalten ist.

Die Registrierung der Kinder sei nun jedoch nicht mehr möglich, erklärte Mailands Mitte-Links-Bürgermeister Beppe Sala, nachdem er ein Schreiben des Innenministeriums erhalten hatte (männer* berichtete). Demnach obliegt die Entscheidung hierzu nicht mehr der Stadt Mailand, sondern den Gerichten. Sala wandte sich daraufhin um Unterstützung an Brüssel.

Italien hat im Jahr 2016 gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften zwar legalisiert. Doch das Recht auf Adoption wurde homosexuellen Paaren bislang aufgrund des Widerstands der katholischen Kirche nicht gewährt. Die Gerichte entschieden hierbei von Fall zu Fall. Einige örtliche Behörden wie in Mailand handhaben den Umgang damit jedoch auf ihre Weise.

Nach einem Vorschlag der EU-Kommission vom Dezember soll jedes Mitgliedsland die in einem anderen Land gewährten Rechte der Eltern anerkennen. Der Vorschlag soll Kinder aus gleichgeschlechtlichen Familien auf Reisen innerhalb der EU schützen.

*sah/AFP/kas/kbh