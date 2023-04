Politik statt Porno: Antonio Moreno will Dorfleben verbessern

Der spanische Nachwuchspolitiker Antonio Moreno ist der geneigten Zielgruppe wenn überhaupt unter dem Künstlernamen Héctor de Silva bekannt. Er tritt für die konservative Partei PP für das Bürgermeisteramt von Carcelén, einem kleinen Dorf in der Provinz Albacete an.

× Erweitern Foto: PP Provincial de Albacete

Abwechslungsreiche Vita

Moreno wurde 1992 in Sevilla geboren und begann seine Karriere als Pornodarsteller im Jahr 2014. Er drehte vor allem schwule Pornofilme für verschiedene Studios wie „men.com", „Lucas Entertainment“ oder „Fucker Mate“. Er wurde für mehrere Preise nominiert, darunter den XBIZ Award und den GayVN Award. Zu seinen Erfolgen gehören junge Klassiker wie „Hung Country 2“, „2 Wet“ und „Star Wars: A Gay XXX Parody“. Moreno beendete seine Pornokarriere vor sechs Jahren und widmete sich anderen Berufen wie Feuerwehrmann, Landwirt und Tierpfleger. Nun will er es also in der Politik versuchen.

Offen und ehrlich

Carcalén ist eine kleine Gemeinde in Albacete in der spanischen Provinz Kastillien-La Mancha. Der Ort, etwa drei Autostunden südwestlich von Madrid, hat gerade einmal 652 Einwohner. Moreno und seinen Mann schlug es in der Zeit bei der Feuerwehr in das kleine Nest, in das sich der inzwischen dort als Landwirt arbeitende Moreno „vom ersten Tag an“ verliebt habe.

Foto: twitter.com/hectordesilvaa

Gegenüber dem Magazin El Digital de Albacete versicherte Moreno, von Anfang an offen mit seiner für Konservative vielleicht erst einmal abschreckend wirkenden Karriere umgegangen zu sein:

„Das ist viele Jahre her, es war eine Zeit in meinem Leben, die ich auch nicht bereue. {…} Es ist eine Zeit in meinem Leben, die sowohl mein Partner als auch alle in der Stadt von Anfang an kannten.“

Auch mit seinem Antreten für die in der Vergangenheit äußerst homophob agierende PP, die unter anderem gegen die Ehe für alle vor das Verfassungsgericht Spaniens zog, hadert er nicht und meint:

„Wir wollen die politische Rivalität vergessen {…} und für das Wohl der Menschen arbeiten.“

Bodenständige Lokalpolitik mit großen Zielen

Foto: instagram.com/hectordesilvaa

Als politische Ziele nannte Moreno die Unterstützung von Unternehmen, um mehr Arbeitsplätze zu schaffen, sowie die Förderung des Tourismus und der Bräuche und Traditionen, die von allen Einwohnern der Region gepflegt würden. Er plant, Maßnahmen zu ergreifen, um die besten Bedingungen für Unternehmen zu schaffen, damit die Regionen „Carrera de los Montones“ und „Piedra del Medio Día“ zu nationalem touristischen Interesse aufsteigen.

Moreno beabsichtigt auch, sich um ältere Menschen zu kümmern, indem er ein Tageszentrum und verbesserte häusliche Hilfe schafft, sowie einen geeigneten Treffpunkt für junge Menschen und eine Sommerkrippe für Familien. Zusammenfassen betont er, dass das Ziel seiner Regierung darin bestehen wird, die Bedürfnisse der Bürger zu erfüllen und die Entwicklung des ländlichen Raums zu fördern.