Frankreich bekommt neuen Anti-Diskriminierungsbeauftragten

×

FRANCE-POLITICS-GOVERNMENT-HANDOVER CEREMONY

France, Paris, 2023-07-21. Olivier Klein during the handover ceremony at the Hotel de Roquelaure. Photograph by Quentin de Groeve / Hans LucasFrance, Paris, 2023-07-21. Olivier Klein lors de la ceremonie de passation de pouvoir a l Hotel de Roquelaure. Photographie de Quentin de Groeve / Hans Lucas (Photo by Quentin De Groeve / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)