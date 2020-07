Gabun entkriminalisiert Homosexualität

Weniger als ein Jahr, nachdem ein neues Strafgesetzbuch gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen in Gabun unter Strafe gestellt hatte (wir berichteten), stimmte der gabunische Senat am Montag überraschend für die Aufhebung dieses Gesetzes.

Sogar mit großer Mehrheit sprach sich das gabunische Oberhaus des Senats für die Rücknahme des Verbotes aus. In einer Sitzung, die am Montag unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, stimmten 59 Senatoren dafür, 17 dagegen, vier enthielten sich der Stimme. Wie Reuters berichtet, war die Abschaffung des Gesetzes zuvor bereits vom Unterhaus beschlossen worden.

Le parlement a voté la dépénalisation de l'homosexualité à 48 voix pour et 24 contre. pic.twitter.com/uwA97U8Yli — Le coin des LGBT+ (@lecoindeslgbt) June 24, 2020 „Dies ist ein historischer Tag für unsere Gemeinschaft: Gabun hat gerade die Homosexualität entkriminalisiert! Sie wurde bis heute mit 6 Monaten Gefängnis bestraft. Das Parlament stimmte [am 24. Juni] mit 48 Ja- und 24 Nein-Stimmen für die Entkriminalisierung der Homosexualität.“

Die Hintergründe dieses plötzlichen Sinneswandels sind unklar, seitens der Regierung gab es keine Erklärung, warum sie beschlossen hat, das Gesetz zu revidieren.

Damit die Änderung in Kraft treten kann und der Schandparagraf endgültig aus den Gesetzbüchern gestrichen werden kann, muss das Gesetz noch von Präsident Ali Bongo ratifiziert werden. Bongo äußerte sich bisher nicht öffentlich zu dieser Frage, seine Frau Sylvia hatte sich für die Gesetzesänderung ausgesprochen. Sie sagte, die Möglichkeit, frei zu lieben, ohne verurteilt zu werden, sei ein grundlegendes Menschenrecht.

Debatte zwischen Konservativen und Liberalen

Innerhalb der gabunischen Gesellschaft entfachte die Abstimmung eine heftige Debatte. Einige Politiker und religiöse Autoritäten hätten den Status quo gerne beibehalten, um „religiöse und traditionelle Werte nicht zu gefährden“. So hatte die katholische Erzdiözese in Libreville vor der Abstimmung am Montag ihre Missbilligung zum Ausdruck gebracht und die Senatoren in einer Erklärung aufgefordert, mit Nein zu stimmen:

„Im Namen der in unseren verschiedenen Kulturen enthaltenen Weisheit unserer Vorfahren, die das Leben, die Liebe und die Familie feiert, sagen wir Nein zur Entkriminalisierung der Homosexualität.“ Erzdiözese Libreville

Der Rechtsanwalt und Spezialist für Staatsbürgerschafts- und Menschenrechtsfragen, Gregue Nguele, erklärte gegenüber Gabon Media Time, die Regierung sei mit der Entkriminalisierung lediglich ihren internationalen Verpflichtungen nachgekommen.

In einem beachtenswerten Aufsatz schrieb Nguele, es sei merkwürdig, dass „die religiösen Autoritäten nur dann in die Bresche springen, wenn es um Fragen der sexuellen Intimität von Personen geht. Lange Zeit wurden sie zu Fragen befragt, die die Zukunft der Nation betreffen, unser Zusammenleben bedrohen und große Sorgen des gabunischen Volkes darstellen. Sie haben geschwiegen und einige kaum hörbare Fragmente gestottert, mit dem Argument, dass sie sich nicht in den politischen Bereich einmischen wollen, weil ‚alle Macht von Gott kommt‘. Darüber hinaus wäre das andere Argument, das von den Verteidigern der Entkriminalisierung der Homosexualität entwickelt wurde, die Wahrung unserer Bantu-Bräuche.

Plötzlich geben sie vor, Gewohnheiten und Bräuche zu verteidigen, die sie nicht kennen oder praktizieren. Aber über welche Bantu-Bräuche sprechen wir? Über eine zutiefst verderbten Gesellschaft, die an Werten verliert, ohne Richtschnur scheitert und verfällt. Eine Gesellschaft, in der nur ein gewisser finanzieller und materieller Komfort angestrebt wird. Die empirische Untersuchung der gabunischen Gesellschaft zeigt uns, dass die Verderbtheit der Sitten im Zentrum des Zusammenbruchs unseres sozialen Gefüges steht. Ohne, dass Homosexualität die zentrale Ursache ist: viele Fälle von Inzest,

sexueller Missbrauch von Minderjährigen und Kinderpornografie,

frühe Sexualität und frühe Schwangerschaft,

soziale Förderung aufgrund der Zugehörigkeit zu esoterischen Kreisen oder gegen sexuelle Gefälligkeiten

junge Mädchen, die im College von erwachsenen Liebhabern unterstützt werden,

etc.

Diese „sozialen Phänomene“, die tatsächlich das soziale und familiäre Gefüge zerstörten, würden ignoriert und verleugnet. Jeder sei privat davon bewegt, aber in Wirklichkeit sehe er es nicht in seinem Verantwortungsbereich, sie zur Sprache zu bringen und sie anzuprangern. Erst recht dürfe das daher nicht bei Homosexualität gemacht werden: