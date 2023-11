Mehr als tausend Athlet*innen versammelten sich am 4. November im Hongkonger Queen Elizabeth Stadium, um die 11. Gay Games zu eröffnen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Gay Games findet die Sportveranstaltung in Asien statt.

Unter Jubel und dröhnender Partymusik marschierten die Athlet*innen in ihren Delegationen mit ihren Nationalflaggen und Regenbogenfahnen in das Queen Elizabeth Stadium ein, um die Gay Games 2023 zu eröffnen. Bis 11. November werden fast 2.400 Teilnehmende in 18 Kategorien antreten, die sowohl für LGBTIQ*- als auch für heterosexuelle Sportler*innen offen sind.

× Erweitern Foto: Peter Parks / AFP Die Eröffnungszeremonie der 11. Gay Games fand am 4. November in Hongkong statt.

Die Veranstaltung war ursprünglich für November letzten Jahres geplant, wurde aber wegen der strengen Pandemie-Bestimmungen in Hongkong, die erst Ende letzten Jahres gelockert wurden, verschoben. Die Verschiebung hatte zur Folge, dass Guadalajara im mexikanischen Bundesstaat Jalisco als Co-Gastgeber der Gay Games ausgewählt wurde und zur selben Zeit ein paralleles Turnier mit rund 20 Sportarten austrägt.

Über die Gay Games

„Die Vision der Gay Games war schon immer, ein Sport-, Kunst- und Kulturfestival zu schaffen, das Teilhabe, Inklusion und persönliche Bestleistungen zelebriert“, sagte die Ko-Vorsitzende der Veranstaltung, Lisa Lam, in einer Rede. In der Tat hatte Gründer Tom Waddell – ein homosexueller US-amerikanischer olympischer Zehnkämpfer, der bei den Olympischen Spielen 1968 in Mexiko die Schattenseiten des olympischen Sports kennenlernte und ein anderes Modell des Sports erschaffen wollte – eine auf Inklusion, Respekt und Freude basierende Sportveranstaltung im Sinn, die frei von Homophobie war. Um diese Vision zu verwirklichen, gründete Waddell 1980 zusammen mit anderen die Organisation San Francisco Arts and Athletics (SFAA).

Die erste Ausgabe der Gay Games fand 1982 in San Francisco statt – mit 1.350 Athlet*innen aus 12 Ländern in 17 Sportarten. Die Sportveranstaltung war den Olympischen Spielen nachempfunden und sollte entsprechend Gay Olympics heißen. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) ließ die Verwendung des Namensteils Olympics jedoch gerichtlich untersagen und so wurden daraus die Gay Games.

× Eindrücke der ersten Gay Games 1982. Quelle: LGBT History & Chronicles

1982 war auch das Jahr, in dem sich eine mysteriöse Krankheit auszubreiten begann, die das Center for Disease Control and Prevention (CDC) im selben Jahr erstmals als „acquired immune deficiency syndrome“ (AIDS) beschrieb. Mitte 1982 wurden in den USA 452 Erkrankungen und 177 Todesfälle gemeldet.

Noch bevor die zweiten Gay Games 1986 in San Francisco an den Start gingen, erfuhr auch Waddell, dass er HIV-positiv war. Trotzdem nahm er gemeinsam mit 3.500 Sportler*innen aus 28 Ländern an den Spielen teil und gewann Gold im Speerwurf. Nur ein Jahr später, im Sommer 1987 starb Tom Waddell im Alter von nur 49 Jahren an den Folgen von AIDS. Er hinterließ ein Vermächtnis, das bis heute fortbesteht: Die Gay Games haben sich zu einer der größten Breitensportveranstaltungen der Welt entwickelt.

Neben dem sportlichen Wettkampf geht es bei den Gay Games nach wie vor darum, die Sichtbarkeit und den Respekt innerhalb und außerhalb der LGBTIO*-Community zu fördern. Das spiegelt sich auch im Logo der diesjährigen Spiele wider, das ein farbenfrohes und wellenförmiges Regenbogenmuster zeigt. Die sechs Farben der Pride-Flagge stehen unverändert im Vordergrund, werden aber nun durch Schwarz, Braun, Rosa, Hellblau und Weiß ergänzt. Diese neuen Farben stehen angelehnt an die Progress Pride Flagge für die Communitys der marginalisierten farbigen Menschen, der Trans-Personen, der HIV/AIDS-Infizierten und der Verlorenen.

× Erweitern Quelle: GGHK2023 Logo der Gay Games 2023 in Hongkong

Gay Games unter dem Auge Pekings

Als Hongkong im Jahr 2017 den Zuschlag bekam, soll die damalige Vorsitzende Carrie Lam noch gesagt haben, sie habe den erfolgreichen Versuch der Stadt, „gleichgeschlechtliche Spiele“ auszurichten, „zur Kenntnis genommen“. Laut Hong Kong Free Press wurde ihr Ton in den folgenden Jahren jedoch immer milder. 2021 sprach Lam davon, dass die Veranstaltung Inklusivität und Vielfalt fördere und ging sogar so weit, diskriminierende Kommentare der Gesetzgeber zu den Spielen abzulehnen (männer* berichtete).

Auch die oberste Regierungsberaterin Regina Ip sagte in einer Rede, die Gay Games in Hongkong seien ein starkes Zeugnis für die Vielfalt, Integration und Einheit ihrer Stadt. Die Gerichtsurteile und die Spiele würden

„das unermüdliche Engagement unserer Stadt für den Schutz der Rechte von Minderheiten voll und ganz belegen“.

Was Ip verschwieg: Sie war die einzige Stimme aus dem Establishment, die die Veranstaltung unterstützte. Hongkongs größte Peking-freundliche Partei, die DAB, sprach sich vehement gegen die Spiele aus – ein Abgeordneter des Legislativrats der Sonderverwaltungszone Hongkong nannte sie sogar „schändlich“ und „entwürdigend“ (männer* berichtete). Auch religiöse Gruppen lehnen die Veranstaltung ab. Während der Eröffnungszeremonie kam es vor dem Queen Elizabeth Stadium zu Protesten von Mitgliedern einer religiösen Gruppe.

Seit Peking im Jahr 2020 ein nationales Sicherheitsgesetz eingeführt hat, in dessen Folge es zu massiven und teilweise gewalttätigen Protesten für die Demokratie gekommen war, ist der Druck, der von der chinesischen Zentralregierung in Peking ausgeht, stark spürbar. Dies ist mit ein Grund, warum die taiwanesische Delegation im Vorfeld erklärte, trotz geografischer Nähe zu Hongkong bis nach Mexiko zu reisen, um in Guadalajara an den Wettkämpfen teilzunehmen. Athlet*innen und Mitarbeiter*innen könnten verhaftet werden, wenn sie die Flagge der Insel schwenkten oder ihren Namen verwendeten. Lediglich zwei taiwanesische Sportler liefen am Eröffnungsabend in Hongkong ein – als Delegation „Chinese Taipei“.

× Erweitern Foto: Peter Parks / AFP Taiwanesische Delegation bei den Gay Games 2023

Auch LGBTIQ*-Rechte sind in Hongkong bedroht. Es gibt kein Gesetz gegen Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung oder der Geschlechtsidentität, homosexuelle Paare dürfen auch nicht heiraten. Erst im September lehnte das Oberste Gericht der Stadt die Ehe für alle ab, wies die Regierung aber an, einen „alternativen Rahmen“ für die Anerkennung der Rechte gleichgeschlechtlicher Paare zu schaffen (männer* berichtete).

Den Veranstaltern der Gay Games in Hongkong wurden strenge Auflagen gemacht und geraten, sich tunlichst an die Gesetze und Vorschriften Hong Kongs zu halten. Gay.ch zufolge musste das Organisationskomitee der Gay Games sogar bestätigen, dass man mit den Spielen nicht das Ziel verfolge, politische oder gesetzliche Änderungen voranzutreiben, sondern lediglich eine Plattform für Sport, Kultur und Kunst biete, die Inklusion und Diversität unterstütze.

Stimmen von Teilnehmenden

Teilnehmer*innen der Gay Games in Hongkong erklärten, sie hofften, dass die Veranstaltung die Diskriminierung bekämpfen und die Gleichstellung von LGBTIQ* fördern würde.

Foto: Holmes Chan / AFP DRAGON BOAT-GAY GAMES-2023-HKG Drachenbootfahrerin Helene Germain ist aus Frankreich angereist.

Helene Germain, Vizepräsidentin des französischen LGBT-Sportverbands, ist zu den Spielen nach Hongkong gereist, um an einem Drachenbootrennen teilzunehmen. Sie sei „begeistert“, dass die Veranstaltung nach Asien komme, sagte Germain der Nachrichtenagentur AFP, gab jedoch an, dass einige französische Athlet*innen „wegen der politischen Situation nicht nach Hongkong reisen wollten“.

„Es sind meine ersten Gay Games, und sie sind bisher sehr beeindruckend. Ich hoffe, dass sie etwas bewirken werden“, sagte Fiach O'Rourke aus Irland.

Die Studentin Jinsun Yang aus Südkorea erklärte gegenüber AFP, sie habe sich für die Gay Games unter anderem wegen der „gemischten Liga“ angemeldet, in der die Sportler*innen nicht nach Geschlecht getrennt werden. „Die Sportkultur ist sehr männerzentriert... Ich konnte mich nicht wirklich in die Mainstream-Sportkultur in Südkorea einfügen“, sagte Yang. „Für jemanden wie mich, der sich weder als Mann noch als Frau identifiziert, sind (die Gay Games) ein wirklich schöner Ort.“ * AFP/sah