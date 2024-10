Die georgische Präsidentin Salome Surabischwili, eine Pro-Europäerin, die mit der Regierung gebrochen hat, weigert sich, ein Gesetz zu unterzeichnen, das die LGBTIQ*+-Rechte einschränkt, wie ihr Dienst am Mittwoch mitteilte.

Frau Surabischwili „hat sich geweigert, das Gesetz zu unterzeichnen und es ohne Veto an das Parlament zurückgeschickt“, sagte die Sprecherin der Präsidentin des Kaukasuslandes, Marika Botschojdse.

Das Gesetz sollte dennoch in Kraft treten können, da der Präsident des Parlaments die Befugnis hat, es im Falle einer Ablehnung durch das Präsidium zu unterzeichnen.

Das Gesetz zu „Familienwerten“ und gegen die „Propaganda homosexueller Beziehungen“, das einem entsprechenden Gesetz in Russland ähnelt, wurde im September von Abgeordneten der regierenden Partei „Georgischer Traum“ gebilligt. Der Text verbietet „Propaganda für homosexuelle Beziehungen und Inzest“ in Bildungseinrichtungen und Fernsehsendungen und schränkt auch „Kundgebungen und Demonstrationen“ ein. Menschenrechtsgruppen kritisieren diese Formulierung, die Inzest und Homosexualität gleichsetzt.

Die Europäische Union schätzte Anfang September, dass es „die Grundrechte der Georgier untergräbt und die Gefahr einer Verstärkung der Stigmatisierung und Diskriminierung eines Teils der Bevölkerung mit sich bringt“.

Der Partei „Georgischer Traum“ wird eine konservative und antiwestliche Rhetorik vorgeworfen, die die Annäherung Georgiens an die USA und Europa gefährdet. Das Land strebt einen NATO- und EU-Beitritt an, doch Kritiker*innen des „Georgischen Traums“ werfen der Partei vor, Moskau zu bevorzugen. Das Land wird am 26. Oktober zu den entscheidenden Parlamentswahlen aufgerufen.

In Russland wurde vor etwa zehn Jahren ein Gesetz zur Unterdrückung von „LGBT-Propaganda“ verabschiedet und seitdem erheblich ausgeweitet, wobei Moskau sogar das, was es als „internationale LGBT-Bewegung“ bezeichnet, zur Liste der als „terroristisch und extremistisch“ erklärten Organisationen hinzufügte. *AFP/sah