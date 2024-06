Georgiens Anti-LGBTIQ*-Gesetz nach russischem Vorbild

× Erweitern Foto: DALL-E Georgien / LGBTIQ* Flaggen Puzzle

Georgiens Parlament hat am Donnerstag ein Gesetz zum Verbot sogenannter LGBTIQ*-„Propaganda“ vorangebracht, das der russischen Gesetzgebung zur Einschränkung von LGBTIQ*-Rechten ähnelt. In einer von Oppositionsparteien boykottierten Abstimmung verabschiedete die Regierungspartei Georgischer Traum den Gesetzentwurf mit 78 Stimmen in erster Lesung. Die zur Annahme erforderlichen zwei weiteren Lesungen sind noch vor Ende des Jahres geplant. Ziel der Gesetzgebung sei es, „die Propaganda gleichgeschlechtlicher Beziehungen und Inzest in Bildungseinrichtungen und Fernsehsendungen einzuschränken“.

Das Votum folgt auf die kürzliche Verabschiedung eines Gesetzes zur „ausländischen Einflussnahme“ - ungeachtet wochenlanger Massenproteste und internationaler Kritik. Brüssel warnte die georgische Regierung, dass sie vom Weg in die EU abkomme, wenn sie Vorschläge vorantreibe, die europäischen Werten entgegenstünden.

Russland hatte mehr als ein Jahrzehnt zuvor ähnliche Gesetze eingeführt, die die Förderung „nicht-traditioneller“ Beziehungen gegenüber Kindern verbieten. Im Westen wurde diese Gesetzgebung wegen der Stigmatisierung von LGBTIQ*-Menschen verurteilt, doch ultrakonservative Abgeordnete priesen sie als Zurückweisung liberaler westlicher Werte. 2022 weitete Moskau die Gesetzgebung aus und verbot damit im Wesentlichen jede öffentliche Darstellung von LGBTIQ*-Menschen.