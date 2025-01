Endlich Gerechtigkeit für Samuel Luiz

In Spanien wurden vier junge Männer wegen der tödlichen Prügelattacke auf Samuel Luiz im Juli 2021 zu insgesamt 74 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Nachdem das Gericht bereits im November 2024 die Schuld der Angeklagten bestätigt hatte, wurden nun die Strafen verkündet.

Es war eine Tat, die im Sommer 2021 ganz Spanien erschütterte: In der nordspanischen Stadt A Coruña war der 24-jährige schwule Altenpfleger Samuel Luiz aus nichtigem Anlass so brutal von einem Mob zusammengeschlagen worden, dass er kurz darauf seinen Verletzungen erlag (männer* berichtete). Im November 2024 waren vier junge Männer schuldig gesprochen worden – die Geschworenen sahen es als erwiesen an, dass die Angeklagten aus homophoben Motiven heraus gehandelt hatten. Nun hat das zuständige Gericht die vier Männer zu insgesamt 74 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt.

Für das Gericht ist die tödliche Attacke eine gemeinschaftlich begangene Tat

Das Gericht beschrieb die tödliche Attacke als gemeinschaftlich begangene Tat, bei der die Täter Samuel Luiz regelrecht gejagt und ihn mit mehr als 30 Schlägen traktiert hatten, vor allem gegen den Kopf. Der junge Mann sei völlig wehrlos gewesen. Nach der Tat wurde er bewusstlos und mit blutendem Gesicht auf der Straße liegen gelassen. Nur zwei senegalesische Passanten versuchten ihm zu helfen.

Der Obduktionsbericht machte deutlich, dass keine einzelne Verletzung tödlich war, sondern die Summe der Schläge zum Tod führte. Die Richterin führte aus, dass der Gruppenangriff, die gezielte Gewalt gegen den Kopf und die unterlassene Hilfeleistung den Tötungsvorsatz der Täter belegten.

24 Jahre Haft für den Haupttäter

Diego M., der Hauptverantwortliche des Angriffs, erhielt mit 24 Jahren Haft die höchste Strafe. Ihm wurde auch eine homophobe Motivation vorgeworfen. Er hatte Luiz unter anderem mit den Worten „maricón“ (Schwuchtel) angegriffen und habe aufgrund „seiner Feindseligkeit gegenüber der sexuellen Orientierung, die er dem Opfer zuschrieb“, gehandelt, hieß es von den Geschworenen. Während und nach der Tat habe er „absolute Empathielosigkeit und außergewöhnliche Grausamkeit“ gezeigt.

Zwei weitere Angeklagte Kaio A. und Alejandro F. wurden zu jeweils 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Einer von ihnen soll Luiz von hinten zu Boden geworfen und ihn daran gehindert haben, sich zu wehren oder zu fliehen. Der andere wurde neben seiner Beteiligung an der tödlichen Prügelattacke auch wegen des Diebstahls von Luiz’ Handy verurteilt.

Damit folgte das Gericht weitgehend den Forderungen der Staatsanwaltschaft, die Haftstrafen zwischen 22 und 27 Jahren gefordert hatte.

Ein weiterer Angeklagter, Alejandro M., der Luiz zwar nicht direkt geschlagen, aber an der Flucht gehindert hatte, wurde als Mittäter zu zehn Jahren Haft verurteilt. Zwei minderjährige Täter waren schon früher zu je dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Die damalige Freundin des Hauptangeklagten wurde freigesprochen, da ihr nicht nachgewiesen werden konnte, dass sie aktiv an der Tat beteiligt war.

Zusätzlich müssen die Täter mehr als 300.000 Euro Schmerzensgeld an Luiz‘ Familie zahlen. Die Richterin hob in ihrem Urteil hervor, dass die Familie durch die Grausamkeit und Gleichgültigkeit der Täter besonders schwer gelitten habe.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und kann vor dem Obersten Gerichtshof Galiciens angefochten werden.

Gesellschaftliche Resonanz und offene Fragen

Der Mord hatte in ganz Spanien Wut und Trauer ausgelöst, landesweit kam es zu Protesten gegen Homophobie und Gewalt. Tausende Demonstrierende gingen auf die Straße und forderten von der Regierung einen besseren Schutz vor queerfeindlicher Gewalt (männer* berichtete).

Aktivist*innen begrüßen das Urteil als starkes Signal und bedeutenden Schritt im Kampf gegen homophobe Gewalt. Doch der Fall wirft tiefere Fragen über die Ursachen solcher Gewalt und die Verantwortung der Gesellschaft auf. Warum konnte es zu einer solchen Tat kommen? Und wie können Präventionsmaßnahmen verbessert werden?