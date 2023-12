Gewerkschaftskampf bei Starbucks: Queere Angestellte fordern Gerechtigkeit

× Erweitern Foto: Unsplash Starbucks Coffee Shop

In den USA haben sich mehrere queere Angestellte von Starbucks zu Wort gemeldet, und sie behaupten, dass das Unternehmen sie schikaniert, diskriminiert und sogar entlassen hat, nachdem sie versucht hatten, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Diese Anschuldigungen stammen von etwa 500 Mitarbeiter*innen, die Teil der „Starbucks Workers United“-Kampagne sind und Verbesserungen in den Arbeitsbedingungen, Gehältern und Vorteilen fordern.

Obwohl die Gewerkschaftsbemühungen in verschiedenen Filialen bereits Erfolge verzeichneten, berichten queere Mitarbeiter*innen von einer unheilvollen Atmosphäre am Arbeitsplatz. Ein Beispiel ist Jaden, ein 19-jähriger trans Mann aus Buffalo, New York, der nach seiner Beteiligung an der Gewerkschaftsbewegung entlassen wurde. Er berichtete von Schikane aufgrund seiner Geschlechtsidentität und mangelnder Unterstützung nach einer Arbeitsverletzung.

Die queeren Mitarbeiter*innen behaupten, dass sie seit ihrer Teilnahme an der Gewerkschaftsbewegung von Vorgesetzten und der Kollegschaft gemobbt, belästigt und schikaniert wurden. In einigen Fällen wurden sie angeblich mit homophoben und transphoben Kommentaren konfrontiert und sahen sich mit ungerechtfertigten Disziplinarmaßnahmen und Kündigungen konfrontiert.