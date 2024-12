Ghana: Grünes Licht für Verschärfung von Anti-LGBTIQ*-Gesetz

Der Oberste Gerichtshof von Ghana hat den Weg für die Verabschiedung eines Anti-LGBTIQ*-Gesetzes frei gemacht, das als eines der repressivsten auf dem afrikanischen Kontinent gilt, indem es zwei Berufungen gegen den Text zurückwies.

× Erweitern Foto: Adrian Dennis / AFP Proteste gegen das neue Gesetz in London, 2024

Der Gesetzentwurf „zu sexuellen Rechten und Familienwerten“ sieht eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren für eine Person vor, die homosexuelle Beziehungen hatte, und zwischen drei und fünf Jahren für die „,Förderung oder vorsätzliche Unterstützung von ‚LGBTIQ*-Aktivitäten’“.

„Es gibt keinen Akt, den der Oberste Gerichtshof aufgrund seiner Zuständigkeit aufheben kann“ und dieser Text kann „im Einklang mit den Bestimmungen der Verfassung in ein Gesetz umgewandelt werden“, erklärte Avril Lovelace-Johnson, die den Vorsitz des siebenköpfigen Richtergremiums innehatte.

Ratifizierung noch im Januar?

Expand Foto: Kola Sulaimon / AFP Noch bis Januar 2024 Ghanas Präsident: Nana Akufo-Addo

Der im Februar vom Parlament angenommene Gesetzesentwurf könnte nach seiner Ratifizierung durch Präsident Nana Akufo-Addo, der bis zum 7. Januar im Amt ist, oder durch seinen Nachfolger John Mahama, den Gegner, der die Präsidentschaftswahl am 7. Januar gewonnen hat, in Kraft treten. Mahama gab während des Präsidentschaftswahlkampfs an, dass er diesen Anti-LGBTIQ*-Gesetzentwurf unterstütze.

Der Entwurf wurde 2021 ins Parlament eingebracht, seine Abstimmung war jedoch immer wieder verschoben worden. Einige Wochen nach der Annahme durch das Parlament erklärte Präsident Akufo-Addo, dass er die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs über die Verfassungsmäßigkeit abwarten werde, bevor er über die Ratifizierung entscheide. In Ghana, einem sehr religiös-konservativen Land mit christlicher Mehrheit, sind gleichgeschlechtliche Beziehungen zwar durch ein Gesetz aus der Kolonialzeit verboten, Strafverfolgungen aus diesem Grund gab es bislang jedoch nicht.

Allerdings sind queere Menschen, deren sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität nicht den vorherrschenden Vorbildern entsprechen, regelmäßig Ziel von Diskriminierung. Laut der International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) sind homosexuelle Beziehungen in rund 60 Ländern auf der ganzen Welt verboten, darunter sind etwa dreißig afrikanische Länder.

„Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs ist ein Sieg für die Werte und die kulturelle Souveränität Ghanas“ Yaw Biney, Anwalt und Unterstützer des Anti-LGBTIQ*-Gesetzes, gegenüber AFP

Der einflussreiche Reverend Emmanuel Asare begrüßte seinerseits die „Unterstützung“ für „moralische Lehren“, die seiner Meinung nach „Kinder vor Einflüssen schützen, die nicht im Einklang mit den kulturellen und religiösen Werten“ des Christentums stehen. Verteidiger der Rechte der LGBTIQ*-Gemeinschaft in Ghana prangern dagegen eine zusätzliche Gefährdung homosexueller Menschen an.

„Erschreckende Nachricht“

„Der Oberste Gerichtshof hatte die Gelegenheit, die Würde und Freiheit aller Bürger unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung zu bekräftigen, aber diese Entscheidung birgt die Gefahr, dass die LGBTIQ*-Gemeinschaft noch mehr diskriminiert und ausgegrenzt wird“, reagierte Takyiwaa Manuh, Professor für Afrikastudien an der Universität von Ghana gegenüber AFP. Esi Bonsu, eine Aktivistin des Aktivistenkollektivs Ghana Coalition for Equality, glaubt, dass die Entscheidung des Gerichts „eine erschreckende Botschaft an LGBTIQ*-Ghanaer sendet, dass ihr Leben und ihre Rechte nicht geschätzt werden.“

× Erweitern Foto: Yasin Öztürk / Anadolu / AFP Vedant Patel, stellv. Sprecher des US-Außenministeriums

Das Gesetz wird von der UNO und mehreren Ländern, darunter den Vereinigten Staaten, kritisiert. Washington bekräftigte am Mittwoch seine Position: „Wir haben bereits unsere Besorgnis über diesen Gesetzentwurf geäußert“, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Vedant Patel, gegenüber Reportern. „Unser Hauptanliegen ist die Sicherheit und das Wohlergehen gefährdeter Bevölkerungsgruppen und Einzelpersonen. Niemand sollte gezielt angegriffen, bedroht, geschädigt oder ausgegrenzt werden“, betonte er.

Finanzminister warnt nachdrücklich

Das ghanaische Finanzministerium ist dagegen besorgt über die möglichen Auswirkungen der Verabschiedung des Gesetzes. Er warnte, dass Ghana – das versucht, aus einer seiner schlimmsten Wirtschaftskrisen seit Jahrzehnten herauszukommen und von einem 3-Milliarden-Dollar-Kreditprogramm des Internationalen Währungsfonds (IWF) profitiert – aufgrund des Gesetzes fast 3,8 Milliarden US-Dollar an Weltbankmitteln verlieren werde. Ghana befürchtet das gleiche Schicksal wie Uganda. Die Weltbank hatte alle neuen Kredite an Uganda im Jahr 2023 ausgesetzt, nachdem ein als homophob eingestuftes Gesetz in Kraft getreten war. *ck/AFP/kme-pgf/cyb