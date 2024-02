Ghana will LGBTIQ*-Rechte weiter beschränken

× Erweitern Foto: Nipah Dennis / AFP GHANA-POLITICS-CULTURE-ART Otumfuo Osei Tutu II., der 16. Asantehene des Volkes der Aschanti in Ghana

In Ghana steht die Verabschiedung des Gesetzes zur Förderung angemessener sexueller Menschenrechte und ghanaischer Familienwerte bevor. Das Gesetz würde die Strafen für Homosexualität von drei auf fünf Jahre Gefängnis erhöhen.

Nach Angaben von Human Rights Watch würde auch die Identifizierung als LGBTIQ* oder als LGBTIQ*-Verbündeter unter Strafe gestellt. Jeder, der Unterstützung, Befürwortung oder Finanzierung für die Rechte von LGBTIQ*-Menschen anbietet, könnte damit bestraft werden. Der Gesetzesentwurf ist das jüngste Gesetz zur Kriminalisierung gleichgeschlechtlicher Aktivitäten in einer Welle von diskriminierenden Gesetzen, die das Afrika südlich der Sahara überschwemmen. Während das berüchtigte „Kill the Gays“-Gesetz in Uganda keine so strengen Strafen für gleichgeschlechtliche Beziehungen vorsieht, sieht die ghanaische Version verschärfte Strafen für gleichgeschlechtliche sexuelle Aktivitäten vor.

Afrikanische katholische Bischöfe haben sich gegen die jüngste Genehmigung des Vatikans zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare gewandt. Sie sei auf dem Kontinent nicht angemessen, da sie „dem kulturellen Ethos der afrikanischen Gemeinschaften“ widerspreche. „Die Lehre der Kirche zur christlichen Ehe und Sexualität bleibt unverändert“, erklärte das Symposium der Bischofskonferenzen von Afrika und Madagaskar (SECAM) in einer Erklärung aus Ghanas Hauptstadt Accra.