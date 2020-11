GirlsBoysMix – ein inter* Kind auf Informationsmission

Der Kurzfilm „GirlsBoysMix“ zeigt, wie inter* Kinder trotz der weit verbreiteten Unkenntnis über Intersexualität ihren Platz in der Welt finden.

× Erweitern Foto: https://girlsboysmix.com/ Meisjes Jongens Mix

Wen Long van Knippenbergs Körper entspricht nicht den gängigen Erwartungen, die die Gesellschaft von Männern oder Frauen hat, denn als Wen Long geboren wurde, war nicht klar, ob sie ein Mädchen oder ein Junge ist. Wen Long ist intersexuell, so wie 1,7 Prozent der Weltbevölkerung.

Mindestens jedes 1000. Baby kommt mit „auffälligen“ bzw. „uneindeutigen“ körperlichen Geschlechtsmerkmalen auf die Welt. Viele davon werden in sehr jungen Jahren operiert, um sie zu einem Jungen oder Mädchen zu machen. Die neunjährige Wen Long, die als Baby in China am Straßenrand aufgefunden und im Alter von zwei Jahren von einem niederländischen Paar adoptiert wurde, wurde nicht operiert. Ihre Eltern hatten das Gefühl, das Kind solle selbst entscheiden dürfen, welches Geschlecht es sein möchte.

× Erweitern Foto: https://girlsboysmix.com/ Wen Long im Spielzeugladen.

Wen Long, die „sie“ und „ihre“ als Pronomen verwendet, geht mit ihrer Intersexualität natürlich und offen um. „Die meisten wissen es nicht, also muss ich ihnen sagen, wie es funktioniert und was es ist,“ sagt sie gegenüber der Thomson Reuters Foundation, und fügt hinzu, sie wünsche sich,

„dass jeder weiß, was Intersex ist, dann muss ich es nicht mehr erklären“.

Sie wollte ihren Mitschüler*innen vom Leben als intersexuelles Kind in den Niederlanden erzählen, doch das wurde ihr verboten. Das Thema sei für Kinder ungeeignet, so die Meinung ihrer Lehrerin. Auch sonst ist es nicht immer leicht gewesen, meint Wen Long.

„Jemand sagte: ‚Du bist kein Junge, du bist kein Mädchen, also bist du überhaupt nichts‘. Ich fühlte mich sehr schlecht, weil ich ja nicht nichts sein kann.“

Das Tabu brechen

Nachdem sie ihre Gefühle mit ihren Eltern besprochen hatte, stimmten diese zu, dass Wen Long ihre Geschichte in einem Film erzählen darf. Entstanden ist ein bezaubernder Kurzfilm – „GirlsBoysMix“ – der erste Film, der aus der Perspektive eines inter* Kindes erzählt.

× Erweitern Trailer zu „GirlsBoysMix“. Zum kompletten Film auf Vimeo geht es HIER!

Das Debüt der in Amsterdam lebenden Journalistin Lara Aerts wurde im September in den Niederlanden veröffentlicht und wird zurzeit in der ganzen Welt auf Online-Filmfestivals gespielt. Die Dokumentation ist nur sieben Minuten lang. „Eine ideale Länge, um ein sensibles Thema einem großen Publikum nahe zu bringen und ein Gespräch darüber zu beginnen“, meint Lara Aerts.

In der Tat vermag der Film, in nur wenigen Minuten aufzuzeigen, wie absurd diese auferlegte binäre geschlechtsspezifische Kluft. Es wäre schön, wenn er es auch schafft, das Bewusstsein über Intersexualität zu schärfen und langfristig Wen Longs Wunsch zu erfüllen,