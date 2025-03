404 für Dorothy – Trump löscht Bea Arthur

Unter den unzähligen Maßnahmen, mit denen die Trump-Administration die Bundesregierung zerschlägt, ist auch die Löschung von Personen, die nicht cis, heterosexuell und weiß sind, von der Website des Verteidigungsministeriums. Neben anderen Veteran*innen traf es auch die legendäre „Golden Girls“-Schauspielerin Bea Arthur.

Im Rahmen der Bemühungen von Präsident Donald Trump, sämtliche Programme für Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion (DEI) zurückzudrängen, hat das Verteidigungsministerium Arthurs gewidmete Webseite über ihre Zeit beim Marine Corps gelöscht. Nur ihr Dienstfoto blieb erhalten, und mit dem vorherigen Link war eine „404-Seite nicht gefunden“-Warnung verknüpft, berichtete The Pink News.

Bonus chapter of Women's History Month in honor of the program scrubbing DOD web articles. Meet Bea Arthur, iconic Golden girl actress and one of the first women to join the Marine Corps Women's Reserve.

Her page has been removed.



Her page has been removed.



Bea Arthur wirkte während ihrer langen Karriere am Broadway und in Sitcoms mit, darunter All in the Family (1971) als Maude Findlay, gefolgt von Maude (1972), wofür sie einen Emmy Award erhielt, und Amandaʼs (1983), bevor sie in The Golden Girls (1985) als Dorothy Zbornak einen weiteren Emmy erhielt.

Bea Arthur, die 2009 im Alter von 86 Jahren verstarb, war aber auch eine langjährige Verfechterin der Gleichberechtigung von Frauen und eine unermüdliche Verbündete und aktive Fürsprecherin für die LGBTIQ*-Community, die sie seit den 1970er Jahren unterstützt hatte. In ihrem späten Leben widmete sich Arthur insbesondere der Bekämpfung von Obdachlosigkeit unter LGBTIQ*-Jugendlichen. Sie war eine langjährige Wohltäterin des Ali Forney Centre, einer in New York ansässigen Wohltätigkeitsorganisation für obdachlose LGBTIQ* und in ihrem Testament hinterließ Arthur 300.000 Dollar für ein Heim für homosexuelle, obdachlose Teenager.

Bea Arthur als Dorothy Zbornak

Was viele nicht wissen: Lange bevor sich das Publikum in Dorothy verliebte, war Arthur eine der ersten Frauen, die der Frauenreserve des U.S. Marine Corps beitrat. Arthur – damals noch unter dem Namen Bernice Frankel bekannt – trat 1943 während des Zweiten Weltkriegs den Marines bei, nur fünf Tage nachdem diese mit der Rekrutierung von Frauen begonnen hatten.

Arthur diente als Schreibkraft im Hauptquartier des Marine Corps in Washington D.C., bevor sie zwischen 1944 und 1945 LKW-Fahrerin und Disponentin auf der Marine Corps Air Station Cherry Point, North Carolina, wurde und das Militär im Rang eines Staff Sergeant verließ.

Trumps Säuberungswut

Die „404-Warnung“ für den Beitrag zu Arthur auf der Seite des Verteidigungsministeriums war bereits am 17. März angezeigt worden. Offensichtlich hat die Regierung nach der massiven Kritik von Fans zurückgerudert. Arthurs Geschichte innerhalb des US Marine Corps ist auf der Seite des U.S. Department of Defense nun wieder für die Öffentlichkeit sichtbar.

Arthur ist nicht der einzige berühmte Name, dessen Beiträge gelöscht wurden. Auch der legendäre Baseballspieler Jackie Robinson, der erste schwarze Spieler in der Major League Baseball, war von der Website des Verteidigungsministeriums entfernt und später wieder hinzugefügt worden.

Und weil alles, was das Wort „schwul“ enthält, offenbar nicht auf der Website des Verteidigungsministeriums zu suchen hat, waren auch Fotos des Flugzeugs Enola Gay, das eine Atombombe auf Japan abwarf, zur Löschung durch die Verwaltung vorgesehen (männer* berichtete).