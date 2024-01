Griechische Kirche gegen gleichgeschlechtliche Ehe

× Erweitern Foto: Salih Zeki Fazlioglu / AFP Prime Minister of Greece Alexis Tsipras Alexis Tsipras (links) und Patriarch Bartholomew (rechts)

Die mächtige Kirche Griechenlands hat offiziell ihren Widerstand gegen einen Gesetzentwurf zur Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe und der Adoption angekündigt, der im nächsten Monat dem Parlament vorgelegt werden soll.

Das Leitungsgremium der Kirche erklärte, der Gesetzentwurf „verurteile zukünftige Kinder dazu, ohne Vater oder Mutter in einem Umfeld der Verwirrung aufzuwachsen" und werde "die Ausbeutung verletzlicher Frauen“ als Leihmütter fördern. „Die Dualität der Geschlechter und ihre Komplementarität sind keine gesellschaftlichen Erfindungen, sondern kommen von Gott“, so die Synode in einer Erklärung nach der fünfstündigen Sitzung.

Das Oberhaupt der Kirche, Erzbischof Ieronymos, bezeichnete das vorgeschlagene Gesetz als Teil eines Versuchs, eine „neue Realität einzuführen, die nur darauf abzielt, den sozialen Zusammenhalt des Landes zu zerstören“. Der konservative Premierminister Kyriakos Mitsotakis, der sich persönlich für das Thema einsetzt, hat angekündigt, dass im nächsten Monat eine Parlamentsabstimmung stattfinden wird. Es wird erwartet, dass der Gesetzentwurf vom Kabinett gebilligt wird. Etwa ein Drittel von Mitsotakis' 158 Abgeordneten im Parlament wird sich jedoch wahrscheinlich dagegen aussprechen.

Mitsotakis, der nach seinem Wahlsieg im Juni eine neue vierjährige Amtszeit zugesagt hatte, hat erklärt, dass die bestehenden Vorschriften zur künstlichen Befruchtung nicht geändert werden, um gleichgeschlechtlichen Paaren das Recht auf Leihmutterschaft zu ermöglichen. Das Thema ist eine Priorität für die linke Oppositionspartei Syriza, deren Vorsitzender Stefanos Kasselakis erklärt hat, dass er und sein amerikanischer Ehemann durch Leihmutterschaft Eltern werden wollen. Es wird erwartet, dass Syriza und die sozialistische Partei PASOK das Gesetz unterstützen werden. Meinungsumfragen haben gezeigt, dass eine Mehrheit der Griechen die gleichgeschlechtliche Ehe unterstützt, aber Leihmutterschaft ablehnt.