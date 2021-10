Homoheilung: „Abscheuliche Praxis“ schon 2022 unter Strafe?

Foto: Tayfun Salci / Anadolu Agency / AFP Liz Truss

Großbritannien prüft ein Verbot sogenannter Konversionstherapien, bei denen die sexuelle Orientierung der „Patienten” gezielt geändert werden soll. Anfang 2022 könnte ein Gesetzentwurf vorgelegt werden, um das Anbieten solcher Behandlungen unter Strafe zu stellen, teilte London am Freitag mit. Darin vorgesehen wären nach Angaben des Gleichstellungsbüros der Regierung Haftstrafen von bis zu fünf Jahren für Menschen, die Konversionstherapien vornehmen.

„In unserer Gesellschaft sollte es für die abscheuliche Praxis von Zwangs-Konversionstherapien keinen Platz geben", erklärte die Ministerin für Frauen und Gleichstellung, Liz Truss. Sie wolle, dass in Großbritannien jeder und jede in der Lage sei, „zu lieben, wen sie möchten, und sie selbst zu sein". Die Pseudotherapien zielen darauf ab, die homosexuelle Orientierung eines Menschen zu ändern beziehungsweise zu „heilen” und in heterosexuelles beziehungsweise asexuelles Verhalten umzuwandeln. Sie vermitteln den Eindruck, dass Homosexualität eine Erkrankung sei, die korrigiert werden könne und müsse. Ziel des geplanten Gesetzes sei, dass „LGTB-Menschen ihr Leben frei von der Bedrohung leben können, Verletzung oder Missbrauch zu erfahren", betonte Truss. Geschützt werden sollten damit neben Homosexuellen auch Trans*.

Gesetz mit Balken im Auge

Richten würde sich das neue Gesetz den Angaben zufolge gegen alle, die unter 18-Jährige einer sogenannten Konversionstverfahren unterziehen sowie gegen Menschen, die dies bei Erwachsenen täten, die dem nicht aus freiem Willen zugestimmt hätten. Die Regeln, nach denen die Zustimmung bewertet würde, würden „robust und streng” ausfallen, betonte das Gleichstellungsbüro. Nicht als Konversionsverfahren eingestuft werden sollen demnach aber Religionslehren.

Damit dürfte das Gesetz lascher ausfallen, als es sich zum Beispiel die Methodist Church of Great Britain selbst verordnet und von Premierminister Johnson gewünscht hatte. Die christliche Gemeinde hatte erst im Juli Konversionsverfahren „in jeglicher Form“ verboten (männer* berichtete). Dem neuerlichen Anlauf für das Verbot geht eine lange Debatte voraus, die zu Ärger und Rücktritten im Gleichstellungsbüro führte (männer* berichtete). Besonders der mögliche Ausschluss religiöser Praktiken stieß und stößt auf scharfe Kritik aus der Fachwelt (männer* berichtete).

In Deutschland sind sogenannte Konversionstherapien seit dem vergangenen Jahr mit ähnlichen Parametern wie beim Entwurf für Großbritannien verboten. Verstöße können mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr bestraft werden (männer* berichtete). *AFP/ck