Guatemala: Präsidentschaftskandidatin gegen LGBTIQ*-Rechte

× Erweitern Foto: Aurora Samperio /NurPhoto via AFP POLITICS/GUATEMALA Sandra Torres

Die guatemaltekische Präsidentschaftskandidatin Sandra Torres hat sich entschieden gegen die gleichgeschlechtliche Ehe, Abtreibung und LGBTIQ*--Rechte ausgesprochen. In einer Rede in einer Schule in San Juan Sacatepequez stellte die ehemalige First Lady klar, dass sie „mit der Furcht vor Gott“ regieren wolle.

Als Vorsitzende der Partei Nationale Einheit der Hoffnung, die als zweitgrößte Fraktion in der Legislative mit nur einer Kammer einen beträchtlichen Einfluss ausübt, hat sich Torres allmählich stärker an rechtsgerichtete Ideologien angelehnt. Jüngste Umfragen hatten sie als Favoritin für die Präsidentschaftswahlen ausgewiesen, nachdem sie in der ersten Wahlrunde am 25. Juni 16 % der Stimmen erhalten hatte. In ihrer aktuellen Präsidentschaftskampagne, die ihren dritten Versuch darstellt, hat sie sich mit einem rechtsgerichteten evangelikalen Pastor als Vizepräsidenten zusammengetan. Sie hat sich erneut nachdrücklich gegen die Legalisierung der Abtreibung ausgesprochen und sich konsequent gegen die Rechte von LGBTIQ* ausgesprochen. Dieser konservative Schwenk unterscheidet sich deutlich von der Politik der Regierung ihres Ex-Mannes Álvaro Colom und spiegelt einen breiteren Trend des wachsenden konservativen Populismus in Guatemala wider.

Torres' Hauptkonkurrent, Bernardo Arévalo von der Saatgut-Bewegung, hat er sich in Bezug auf die gleichgeschlechtliche Ehe zurückhaltend geäußert und seine Ablehnung jeglicher Form von Diskriminierung unterstrichen. Der Spartacus Gay Travel Index stufte Guatemala zuletzt in seinem Listing auf Platz 133 von 199 Ländern ein. Obwohl das Land gleichgeschlechtliche Ehen nicht offen verbietet, wird in Artikel 78 des Zivilgesetzbuches die Ehe als eine Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau definiert.