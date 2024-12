„Haus des Schreckens“: Ehepaar missbraucht eigene Kinder

× Erweitern Foto: Freepik

Der 36-jährige Zachary Zulock und der 34-jährige William Zulock, ein schwules Ehepaar aus Georgia, wurden wegen sexuellen Missbrauchs ihrer beiden Adoptivsöhne zu jeweils 100 Jahren ohne die Möglichkeit einer Bewährung verurteilt.

Laut der New York Times adoptierte das Paar die beiden Jungen im Alter von 12 und 10 Jahren im Jahr 2018 von einer christlichen Adoptionsagentur für Kinder mit besonderen Bedürfnissen, All God's Children Inc.

Nachdem das U.S. National Center for Missing and Exploited Children einen „Cyber-Tipp“ über „mutmaßlich hausgemachtes Material über sexuellen Kindesmissbrauch (CSAM)“ erhalten hatte, benachrichtigte das Georgia Bureau of Investigation die örtlichen Sheriffs.

Die Polizei nutzte die IP-Adresse des hochgeladenen Google-Kontos, um die physische Adresse ausfindig zu machen, an der der Bewohner, Hunter Lawless, zugab, kinderpornografische Fotos und Videos heruntergeladen zu haben, und identifizierte den Absender als Zachary Zulock.

Behörden stellten sieben Terabyte an Überwachungsvideos aus dem Haus sicher und fand „mehrere Vorfälle“, in denen die Männer die Kinder in verschiedenen Bereichen des Hauses missbrauchten. Auf Mobiltelefonen befanden sich weitere Videos sowie Bilder und „grafische Texte und Social-Media-Beiträge“ über die Verbrechen.

Nach Angaben der New York Times bekannte sich das Paar schuldig, unter anderem wegen schwerer Kindesmisshandlung, schwerer Sodomie und sexueller Ausbeutung von Kindern angeklagt zu sein.

Bezirksstaatsanwalt Randy McGinley sagte: „Diese beiden Angeklagten haben wirklich ein Haus des Schreckens geschaffen und ihre extrem dunklen Wünsche über alles und jeden anderen gestellt.“