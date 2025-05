Hetero war gestern – Frankreichs Jugend liebt anders

In Frankreich nimmt die Zahl der Menschen, die sich als sexuelle Minderheiten identifizieren, zu, insbesondere unter jungen Menschen im Alter von 18 bis 29 Jahren. Fast jede fünfte junge Frau in Frankreich betrachtet sich nicht als heterosexuell, bei den jungen Männern identifizierten sich jeweils 3 Prozent als homosexuell oder bisexuell. So die Ergebnisse einer Studie, die darin eine bessere Akzeptanz von Homosexualität und einen möglichen MeToo-Effekt sieht.

Die Envie-Umfrage, die repräsentativ für junge Erwachsene im Alter von 18 bis 29 Jahren in Frankreich ist, zeigt die große Vielfalt der sexuellen Identifikationen, Wünsche und Praktiken junger Menschen. Während Heterosexualität in Frankreich nach wie vor die Mehrheit bildet, gibt es immer mehr junge Frauen, die sich als bisexuell oder pansexuell bezeichnen oder sich zu beiden Geschlechtern hingezogen fühlen. Besonders deutlich wird diese Vielfalt bei nicht-binären jungen Menschen, die knapp 2 Prozent der 18- bis 29-Jährigen ausmachen.

„Die Mentalitäten haben sich geändert, es ist einfacher, darüber zu sprechen, und jetzt gibt es eine unterstützende Gemeinschaft dahinter“, sagte die 21-jährige Sarah, die sich als bisexuell definiert, gegenüber AFP. Sie ist mit einem Mann liiert und wird von ihrem Umfeld für heterosexuell gehalten, obwohl das Thema nach wie vor spaltend ist. „Man darf nicht aus einer Laune heraus darüber sprechen, denn es kann einen sehr großen Einfluss auf unser Leben haben“.

× Erweitern Foto: Anna Shvets, pexels.com, gemeinfrei Lesbische Sichtbarkeit

„Zwischen 2015 und 2023 ist die Zahl der jungen Erwachsenen im Alter von 20 bis 29 Jahren, die sich als bisexuell oder pansexuell identifizieren“ (Anziehung zu einer Person unabhängig von ihrem Geschlecht) „um das Sechsfache gestiegen“, berichtet das Institut national d'études démographiques (Ined) und stützt sich dabei auf eine repräsentative Umfrage zum Gefühlsleben, die 2023 unter 10.000 jungen Erwachsenen durchgeführt wurde. Die Studie mit dem Titel „Homo, bi et non-binaires: quand les jeunes questionnent l'hétérosexualité“ (Homo, bi und nicht-binär: wenn Jugendliche die Heterosexualität in Frage stellen) wurde in der Zeitschrift Population et sociétés veröffentlicht.

Während sich bei den Männern 3 Prozent als homosexuell und 3 Prozent als bisexuell identifizierten, bezeichnete sich eine von zehn Frauen 2023 als „bisexuell“, 5 Prozent als „pansexuell“, 2 Prozent als lesbisch und 81 Prozent als „heterosexuell“. Rund ein Prozent der befragten Jugendlichen gab an, „asexuell“ zu sein, und 1,7 Prozent identifizierten sich als „nicht-binär“.

„Es offen ausleben“

Diese Entwicklungen sind „Teil einer langen Geschichte der Anerkennung und Sichtbarkeit von Homosexualität und in jüngerer Zeit auch von sexuellen Minderheiten“, kommentiert Wilfried Rault, Forschungsdirektor beim Ined. Die „zunehmende Sichtbarkeit“ sexueller Minderheiten, insbesondere durch die Ehe für alle im Jahr 2013, habe „diese Formen der Sexualität denkbarer gemacht, insbesondere für junge Menschen, die diese Zusammenhänge schon immer kannten“, stellt Rault fest.

Als Zeichen einer „relativen Trivialisierung von Homosexualität“ haben Schwule (vier von fünf) und Lesben (sieben von zehn) häufiger einen ersten gleichgeschlechtlichen Partner als in der Vergangenheit, wo dies „deutlich mehr in der Minderheit“ war, stellt der Forscher fest.

„Die gleichgeschlechtliche Ehe, die PMA für lesbische Paare und die Tatsache, dass Transidentität nicht mehr als Geisteskrankheit angesehen wird, haben LGBTIQ*-Identitäten akzeptabler gemacht“, meint auch die 18-jährige lesbische Aktivistin Inoé. „Es gibt nicht mehr, aber mehr Menschen können es offen leben, während sie früher unsichtbar waren“, sagt sie.

„Zu sehen, dass es möglich ist, schwul und Premierminister zu sein, wie Gabriel Attal, kann eine Wirkung haben. Die Popkultur hat Vorbilder hervorgehoben, Eddy de Pretto, Pomme, Suzane, Hoshi, nach Lady Gaga, Queen oder Mika“, betont die Aktivistin von Mag pour les LGBTQIA+, einem 1985 gegründeten Verein von und für junge LGBTIQ*-Personen im Alter von 15 bis 30 Jahren.

× Erweitern Foto: Behrouz Mehri / AFP FRANCE-POLITICS-PARTY-RENAISSANCE Gabriel Attal war von Januar bis September 2024 französischer Premierminister. Seit Dezember 2024 ist Attal Generalsekretär der Partei Renaissance.

„Heterosexualität weniger offensichtlich“

Das Ined weist in seiner neuen Studie auf einen starken Unterschied zwischen Männern und Frauen hin: Während 19 Prozent der Frauen zwischen 18 und 29 Jahren sich nicht als heterosexuell identifizieren, sind es bei den Männern ihres Alters 8 Prozent.

In der Virage (INED)-Umfrage von 2015, die sich auf die Altersgruppe der 20- bis 29-Jährigen bezog, waren es 3 Prozent der Frauen und 2 Prozent der Männer, so Rault.

„Für Frauen ist es nicht so schwierig wie für Männer, es zu sagen; es kann als vorübergehende Indiskretion angesehen werden, etwa ‚In der Jugend ist es normal, seine beste Freundin küssen zu wollen.‘ Für Männer ist es schwieriger“, bemerkt Inoé. Adele, eine 26-jährige bisexuelle Frau, teilt diese Ansicht: „In den Köpfen der Leute ist ein bi-Mann gleich ein schwuler Mann, du fällst also aus der konventionellen Männlichkeit heraus“, meint sie, während „die Frauen mehr“ über ihre Sexualität sprechen.

Laut der INED-Studie gaben 37 Prozent der Frauen im Alter zwischen 20 und 29 Jahren im Jahr 2023 an, dass sie sich im Laufe ihres Lebens zu „beiden Geschlechtern“ „hingezogen“ gefühlt hätten, verglichen mit 7 Prozent in der Virage (INED)-Umfrage von 2015.

Ein weiterer möglicher Faktor dieser Entwicklung sei die #MeToo-Bewegung, „die die Verbreitung sexueller Gewalt in den Vordergrund rückt, hat die Identifikation mit der Heterosexualität wahrscheinlich weniger offensichtlich gemacht“, so Rault. Er verweist auch auf die Debatte um die Ungleichheiten bei der „Verteilung der Hausarbeit“ innerhalb von Paaren. *AFP/sah