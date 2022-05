Bosnien und Herzegowina: 🌈 Hass ist keine Meinung

Erstmals in der Geschichte¬†von¬†Bosnien und Herzegowina hat ein Gericht Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentit√§t¬†anerkannt. Am 4. April entschied ein Gericht in Sarajewo zugunsten von Aktivist*innen, die gegen eine ehemalige Abgeordnete des Stadtrats von Sarajewo geklagt hatten. Diese¬†hatte im Jahr 2019 auf Facebook dazu aufgerufen, ‚ÄěMenschen wie diese‚Äú vom Rest der Gesellschaft zu separieren.

Als die LGBTIQ*-Community in Bosnien und Herzegowina¬†2019 √∂ffentlich ank√ľndigte,¬†die erste Pride-Veranstaltung in der Geschichte der¬†F√∂deration von Bosnien und Herzegowina ausrichten zu wollen, war die Abgeordnete im Rat des Kantons Sarajevo Samra ńÜosovińá Hajdarevińᬆgar nicht erfreut. Die konservative Politikerin postete auf Facebook eine an den ‚ÄěStaat‚Äú¬†gerichtete Hetzschrift, in der sie gegen ‚Äěso genannte Pride-M√§rsche, die darauf abzielen, den Staat und sein Volk zu zerst√∂ren‚Äú, wetterte.

‚ÄěJeder hat das Recht, sein Leben so zu leben, wie er will, aber wir haben auch das Recht zu w√§hlen, mit wem wir leben wollen‚Äú, schrieb Hajdarevińá. Und weiter:

‚ÄěIch m√∂chte, dass ‚ÄöMenschen wie diese‚Äė isoliert und von unseren Kindern und der Gesellschaft ferngehalten werden. Sollen sie doch woanders hingehen und eine Stadt, einen Staat und ein Gesetz f√ľr sich und ihre eigenen Rechte schaffen, die ihnen niemand streitig machen kann. Aber NICHT hier!‚Äú

Hass ist keine Meinung

Wie die Zeitschrift Dneveni avaz berichtete, best√§tigte das Stadtgericht von Sarajevo nach einem drei Jahre andauernden Verfahren,¬†dass¬†die¬†ehemalige¬†Abgeordnete Hajdarevińá ‚Äědas Recht auf Gleichbehandlung von LGBTIQ-Mitgliedern aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, Geschlechtsidentit√§t und Geschlechtsmerkmale verletzt‚Äú hat.

W√§hrend Kritik oder negative Kommentare¬†√ľber LGBTIQ*-Personen oder den Pride noch unter die Meinungsfreiheit fallen k√∂nne, so das Gericht in der Urteilsverk√ľndung am 4. April,¬†handele¬†es sich

bei der öffentlichen Forderung nach Isolation, Segregation und Entfernung von Personen aus der Gesellschaft aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität eindeutig um Hassrede.

Dieses wegweisende Urteil des Gerichts ist nach Angaben von¬†RFE/RL¬†zwar noch nicht rechtskr√§ftig, dennoch schafft es einen Pr√§zedenzfall im Kampf gegen Hassrede, weil erstmals best√§tigt wird, dass ‚ÄěHassreden und Aufrufe zu Gewalt in sozialen Netzwerken, insbesondere von Pers√∂nlichkeiten des √∂ffentlichen Lebens und Politikern, nicht zul√§ssig sind und sanktioniert werden k√∂nnen‚Äú, freut sich Lejla Huremovińá aus dem Organisationskomitee¬†der BiH Pride Parade¬†in einer Pressemitteilung.¬†

‚ÄěM√∂ge dieses Urteil, ganz im Geiste der diesj√§hrigen BiH Pride Parade, die am 25. Juni stattfindet, alle daran erinnern, dass jede Hassrede und jeder Aufruf zur Gewalt gemeldet wird und dass wir dieselben oder √§hnliche Urteile erwarten werden.‚Äú