Hongkonger Gerichte stärken Rechte gleichgeschlechtlicher Paare

× Erweitern Foto: Unsplash Hongkong

Das Berufungsgericht in Hongkong hat in zwei getrennten Fällen, in denen es um das Recht auf Eigentum und die Anmietung von Sozialwohnungen für gleichgeschlechtliche Paare ging, wegweisende Urteile gefällt, obwohl die gleichgeschlechtliche Ehe in der Stadt nicht legal ist.

Ein umstrittenes Gerichtsurteil

Die gesprochenen Urteile des Berufungsgerichts regten eine kontroverse Diskussion über die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften in der Stadt an. Dabei markieren diese Gerichtsentscheidungen einen Schritt in Richtung der Stärkung der Rechte von gleichgeschlechtlichen Paaren.

In einem der Fälle ging es um ein Paar, das in Kanada geheiratet hatte und in Hongkong eine Wohnung mieten wollte. Die Wohnungsbehörde der Stadt hatte ihren Antrag jedoch abgelehnt. Im anderen Fall handelte es sich um ein in Großbritannien verheiratetes Paar, dem das gemeinsame Eigentumsrecht an einer staatlich subventionierten Wohnung verweigert wurde.

Die Regierung hatte Berufung gegen die Urteile der unteren Instanzen eingelegt, aber das Berufungsgericht entschied zugunsten der gleichgeschlechtlichen Paare und stufte die vorherigen Entscheidungen als diskriminierend ein.

Entwicklungen im Kampf um LGBTIQ*-Rechte

Im September dieses Jahres hatte ein Gericht bereits entschieden, dass ein verheiratetes lesbisches Paar das elterliche Sorgerecht für ihr durch In-vitro-Fertilisation gezeugtes Kind erhalten sollte. Es ist jedoch erwähnenswert, dass das oberste Gericht im selben Monat gegen die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe entschied. Dennoch gab die Regierung der Stadt zwei Jahre Zeit, um einen Rahmen für den Zugang zu alternativen rechtlichen Regelungen zu entwickeln, um grundlegende soziale Anforderungen zu erfüllen.

Diese jüngsten Gerichtsurteile sind ein weiterer Schritt in Richtung Gleichstellung und Anerkennung von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften in Hongkong und könnten langfristige Auswirkungen auf die Rechte der LGBTIQ*-Community in der Stadt haben. *mk Quelle: LGBTQ Nation