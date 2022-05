Я не гей – Ich bin nicht schwul

Die Show namens Я не гей, was übersetzt „Ich bin nicht schwul“ bedeutet, wurde vom Blogger Amiran Sardarov ins Leben gerufen und ist auf seinem YouTube-Kanal zu sehen. In der Sendung geht es darum, die Heterosexualität der Kandidaten zu testen mit dem Ziel, den einen Schwulen in der Runde zu identifizieren.

Die Show ist so aufgebaut, dass acht erwachsene Männer versuchen, dem Publikum ihre Heterosexualität zu beweisen. Dafür müssen sie Woche für Woche bestimmte Aufgaben bestehen. Am Ende einer jeden Folge scheidet ein Hetero-Mann aus, bis der versteckte schwule Mann in der Besetzung gefunden ist. Diejenigen, die den Vertreter der LGBTIQ*-Community identifiziert haben, teilen sich 2 Millionen Rubel. Erreicht jedoch der Schwule das Finale, erhält er das Geld.

Co-Moderator von Amiran Sardarov ist Vitaly Milonov, Abgeordneter der Staatsduma und bekannt für seine Äußerungen gegen Mitglieder der LGBTIQ*-Community. Milonov verbringt die meiste Zeit damit, die Anti-LGBTIQ*-Gesetzgebung in Russland voranzutreiben und war Hauptinitiator des „Homosexuellenpropaganda“-Gesetzes.

