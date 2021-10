„I’m a playboy bunny 🐰 DUHHHHHH“

Der Playboy geht neue Wege: Mit Bretman Rock ziert erstmals ein schwuler Mann das Cover einer Playboy-Ausgabe!

Der 23-jährige Social-Media-Influencer Bretman Rock ist das neue Playboy-Bunny. Als erster schwuler Mann ist er auf dem Cover der digitalen Oktober-Ausgabe des Playboy abgebildet – wie es sich gehört in High Heels, schwarzer Strumpfhose, Fliege und selbstverständlich mit Häschenohren.

Obwohl Bretman Rock nicht der erste männliche Star ist, der das Playboy-Kostüm trägt – Steve Martin, Ezra Miller, Paul Rudd, Johnny Carson, Burt Reynolds und Flip Wilson hatten zuvor auch schon auf Elemente des markenrechtlich geschützten Kostüms zurückgegriffen –, ist er nach Playboy-Gründer Hugh Hefner und Latin-Rap- und Reggaeton-Sänger Bad Bunny erst der dritte Mann, der allein auf dem Cover des Magazins zu sehen ist.

feierte Rock den historischen Moment auf Twitter: Der Post ging mit über 13.000 Retweets viral und Rock wird von vielen jetzt schon als „Playmate of the year“ gehandelt.

Der 23-Jährige mit philippinischen Wurzeln wurde in den USA durch seinen YouTube-Beauty-Kanal und als Protagonist einer Reality-MTV-Show über sein Leben namens MTV Following: Bretman Rock berühmt. Über das Shooting sagte Rock:

„Dieses ‚Playboy‘-Cover ist für die LGBTQ-Community und für People of Color eine große Sache. Das fühlt sich alles so surreal an! [...] Und ich bin so hübsch.“