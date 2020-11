Indonesien: Schwulem Paar drohen 100 Peitschenhiebe

100 Peitschenhiebe drohen einem schwulen Paar in Banda Aceh, der extrem queerfeindlichen Region in Indonesien. Eine Meute Einheimischer stürmte das Haus des 26-Jährigen und des 34-Jährigen in der Nachbarschaft von Kuta Alam, verschleppte die beiden gewaltsam auf eine Polizeistation schleppt. Nun droht dem Paar Folter – Aktivist*innen fordern: Hört auf mit dem Wahnsinn!

Neue Verletzungen der Menschenrechte in Indonesien: Laut dem Portal AsiaNews soll das Paar innerhalb von 20 Tagen nach der Verhaftung vor einem Koran-Gericht in Provinzhauptstadt angeklagt werden – wegen „illegaler sexueller Orientierung“. Es droht eine öffentliche Auspeitschung.

Das islamische Strafgesetzbuch „Qanun Jinayat“, das in der Provinz gültig ist, sieht für schwule Handlungen außerdem eine maximale Gefängnisstrafe von acht Jahren und eine Geldstrafe von einem Kilogramm Gold vor. Banda Aceh ist die einzige Provinz in Indonesien, in dem die Scharia gilt. Aber es ist leider nicht mehr das einzige Gebiet im Land, in dem Homosexuelle verfolgt und unterdrückt werden.

Human Rights Watch fordert ein Ende der Zustände

× Erweitern Foto: static.kremlin.ru Joko Widodo

Die Verantwortlichen von Human Rights Watch fordern den indonesischen Präsidenten Jokowi Widodo seit Jahren auf, aufgrund der Menschenrechtsverletzungen in Banda Aceh endlich einzugreifen. In den letzten Jahren war die Entwicklung im Rest Indonesiens im Bezug auf die Rechte der Queercommunity jedoch rückläufig (wir berichteten). Diskriminierung und Repressionen sind an der Tagesordnung, derzeit steht ein Gesetz aus, das schwulen Sex im ganzen Land unter Strafe stellen könnte - LGBTIQ-Aktivist*innen zeigen sich zunehmend besorgt.

Die Organisation sieht sich auf der Suche nach Verbündeten, die die Situation kontrollieren können, nun anderweitig um. Der stellvertetende Asien-Direktor von Human Rights Watch, Phil Robertson, forderte letzten Monat in einem offenen Brief den japanischen Premierminister Yoshihide Suga auf, bezüglich der Menschenrechtsverletzungen in Vietnam und Indonesien Druck auf die Regierungen auszuüben.

× Erweitern Foto: 内閣官房内閣広報室 - Inauguration of the Suga Cabinet / CC BY 4.0 / wikimedia.org Yoshihide Suga Yoshihide Suga – kann er helfen? Foto: CC BY 4.0, Link

Robertson erklärte, Suga sollte das scharfe Vorgehen Indonesiens gegen Religionsfreiheit, Pressefreiheit, das Recht auf sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität sowie die Rechte der indigenen Völker kritisieren. Japan müsste seinen bedeutenden Einfluss als wichtiger Geldgeber der vietnamesischen und der indonesischen Regierung nutzen.