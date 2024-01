Coming-out: Jack Chambers' ehrlicher Instagram-Post über seine Homosexualität

× Erweitern Foto: Steve Humphreys Jack Chambers

Jack Chambers ist ein irischer Staatsminister und hat sich in einem ergreifenden Instagram-Post als schwul geoutet. In dem Post schrieb er: „Als Politiker kann es manchmal schwierig sein, über mein Privatleben zu sprechen, und das kann dazu führen, dass die Dinge abdriften. Für mich ist es jedoch wichtig, in erster Linie mir selbst treu zu sein - und Ihnen allen in meiner Rolle als öffentlicher Dienstleister.“

„Ich beginne das Jahr 2024, indem ich euch allen sage, dass ich stolz darauf bin, schwul zu sein.“

Chambers teilte mit, dass er bereits privat bei engen Freunden und Familienmitgliedern geoutet war und dass „ihre Unterstützung und Liebe mir das Vertrauen und den Mut gegeben haben, dies heute öffentlich zu teilen.“ Er fügte hinzu, dass er das Glück habe, in einem Land zu leben, das in den letzten Jahren so viele Fortschritte gemacht hat und eine viel inklusivere und gleichberechtigtere Gesellschaft geworden ist.

Chambers, der frühere Chefeinpeitscher der Regierung, ist derzeit Staatsminister im irischen Verkehrsministerium und im Ministerium für Umwelt, Klima und Kommunikation. Zuvor war er Staatsminister im irischen Verteidigungsministerium.

Im Jahr 2017 schrieb Irland Geschichte, als Leo Varadkar der erste schwule Premierminister des Landes wurde. Der damals 38-jährige Premierminister sagte, er werde sich dafür einsetzen, dass sein Land „eine Republik ist, in der jeder Bürger eine faire Chance erhält und in der jeder Teil des Landes an unserem Wohlstand teilhaben kann.“

Dieses Coming-Out ist ein weiterer Schritt in Richtung einer inklusiveren Gesellschaft, in der Menschen unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung frei und offen leben können. Wir hoffen, dass dies andere inspirieren wird, ihre eigene Wahrheit zu teilen. *mk