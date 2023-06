Island verbietet Konversionsverfahren

Mit überwältigender Mehrheit verabschiedete das isländische Parlament Alþingi am 9. Juni ein Gesetz, das sogenannte Konversionsbehandlungen aufgrund der sexuellen Orientierung, des Geschlechtsausdrucks und der Geschlechtsidentität verbietet.

53 Abgeordnete stimmten für den Gesetzentwurf, den die lesbische Abgeordnete Hanna Katrin Frioriksson der Liberalen Reformpartei vorgeschlagen hatte, drei Abgeordnete enthielten sich der Stimme. Gegenstimmen gab es keine.

LGBT-Aktionsplan bis 2025

Island erkennt die gleichgeschlechtliche Ehe an, erlaubt seinen Bürger*innen, ihr eingetragenes Geschlecht ohne medizinische Eingriffe zu ändern und sich mit der Geschlechtsmarkierung „X“ als drittes Geschlecht in offiziellen Dokumenten eintragen zu lassen. Gleichgeschlechtliche Paare können in Island legal adoptieren. und die Diskriminierung von LGBTIQ*s ist nach isländischem Recht illegal.

Dem nicht genug hat das isländische Parlament Alþingi im Juli letzten Jahres einen LGBT-Aktionsplan verabschiedet. Der von Premierministerin Katrín Jakobsdóttir vorgelegte Aktionsplan ist RÚV zufolge der erste seiner Art in Island und zielt darauf ab, Fortschritte und rechtliche Verbesserungen für die LGBTIQ* Community voranzubringen und das Bewusstsein für die Situation von Queers in Island zu schärfen. Dafür wurde ein Investmentfonds für LGBTIQ*-Themen eingerichtet, der mit 40 Millionen ISK dotiert ist. Mit dem Fonds sollen Projekte finanziert werden, die sich für besonders dringende Themen homosexueller und andersgeschlechtlicher Menschen einsetzen.

Platz 5 auf der Rainbow Map

Teil des Aktionsplans und eines seiner Hauptziele war es, Island auf der Rainbow Map von ILGA Europe noch weiter nach vorne zu bringen. Das hat auch geklappt: Island liegt 2023 auf Platz 5 und ist im Vergleich zum Vorjahr um vier Plätze aufgestiegen (männer* berichtete). Die Gründe hierfür waren die Verabschiedung des Aktionsplans, die Aufnahme von Geschlechtsidentität und Geschlechtsmerkmalen in das Gleichstellungsgesetz und der Schutz von Geschlechtsmerkmalen im Strafgesetzbuch. Die Position wird sich wahrscheinlich weiter verbessern, wenn das umfassende Verbot der sogenannten Konversionsbehandlungen im Index berücksichtigt ist.