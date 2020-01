Israel verbietet Schwulen und Lesben die Adoption russischer Kinder

× Erweitern Foto: Ministerium für Umwelt / Jerusalem Umweltminister Ze’ev Elkin mit der russischen Delegation bei der Unterzeichnung des Abkommens zur Adoption am 22. Januar 2020

Israel und Russland haben am Mittwoch ein Adoptionsabkommen unterzeichnet, in dem festgelegt ist, dass gleichgeschlechtliche Paare keine Kinder aus Russland adoptieren dürfen.

Vor dem Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin am Donnerstag zum 5. Welt-Holocaust-Forum in Tel Aviv traf sich Zeʼev Elkin, Minister für Umweltschutz und Angelegenheiten zum Erbe Jerusalems, am 22. Januar 2020 mit einer hochrangigen russischen Delegation in Israel.

Wie die Jerusalem Post berichtet, haben die beiden Länder bei diesem Treffen zwei Abkommen abgeschlossen – eines zur Zusammenarbeit zwischen den beiden Außenministerien und eines zur Adoption. In Übereinstimmung mit dem russischen Recht verbietet das Adoptionsabkommen gleichgeschlechtlichen Paaren in Israel zukünftig die Adoption russischer Kinder. Zehn Jahre hatten die beiden Staaten über das Vertragswerk verhandelt.

Verärgerung bei liberalen Politikern

Foto: twitter.com/NitzanHorowitz Nitzan Horowitz

Mehrere israelische Politiker zeigten sich über das Abkommen verärgert. Nitzan Horowitz, Journalist und Vorsitzender der Partei Meretz, sagte, das Abkommen würde der LGBTIQ*-Community ins Gesicht spucken:

„Netanjahu stellt sich auf die homophobe Politik Putins ein und tritt erneut die Grundrechte von hunderttausenden Bürgern Israels, die der Schwulengemeinschaft angehören, mit Füßen“.

Eitan Ginzburg, der 2018 als erste schwuler Mann zum Bürgermeister von Raʼanana gewählt wurde und seit 2019 für die blau-weiße Allianz in der Knesset sitzt, sagte:

„Die Regierung Netanjahu hindert uns daran, Eltern zu sein. Dies ist eine Fortsetzung der diskriminierenden Politik Israels“.

Den rechtskonservativen Anhängern Netanjahus ist der Schulterschluss mit Russland in Sachen Vater-Mutter-Kind-Familie dagegen sicher willkommen.