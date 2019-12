Duldet „Die Familie“ jetzt schwule Mitglieder?

Die italienische Mafia hat ihre Regeln für Homosexualität gelockert und duldet in den niederen Rängen nun auch schwule Mitglieder.

Zumindest nach Aussage des italienischen Staatsanwalts und berühmten Anti-Mafia-Ermittlers Nicola Gratteri gegenüber der London Times, akzeptiert die kalabrische ’Ndrangheta nun auch Homosexuelle in ihren Reihen. Das heißt, schwule Männer dürfen als „Fußsoldaten“ – damit sind ausführende Mafiosi in den unteren Rängen gemeint – für die Mafia tätig sein, solange sie ihre sexuelle Orientierung nicht öffentlich machen.

Diese Wandlung kommt überraschend, galt doch die Mafia lange Zeit als die grundsätzlich homophobe Organisation. Bloße Gerüchte über homosexuelles Verhalten reichten oft schon aus, um ein Mafia-Mitglied ermorden zu lassen.1992 wurde zum Beispiel John D’Amato – einst Boss einer bekannten italoamerikanischen Mafia-Familie in New Jersey und Vorlage für Tony Soprano in der Serie „Die Sopranos“ – von seinen eigenen Mitgliedern erschossen, nachdem seine Freundin behauptet hatte, er hätte Sex mit Männern gehabt. D’Amatos Mörder, Anthony Capo, sagte später im Prozess: „Niemand würde uns respektieren, wenn wir einen schwulen Chef hätten.“

Mafia-Nachwuchs lieber schwul als im Knast?

Doch laut Gratteri habe sich mittlerweile sogar die Mafia „mit der Gesellschaft weiterentwickelt“. Während ältere Mafiabosse immer noch streng homophob seien, verfolge die jüngere Generation fortschrittlichere Ideale, werde zugleich aber auch weicher, behauptet der Ermittler und bedient damit selbst Klischees aus der Männerrollenbilder-Mottenkiste:

„Die Jungen von heute können den Stress des Gefängnisses nicht so ertragen, wie es ihre Eltern taten. Sie werden paranoid, depressiv. Sie sind zerbrechlicher.“

Gratteri, der seit April 1989 unter ständigem Personenschutz lebt, soll „leidenschaftliche“ Briefe zwischen einem Mafia-Boss und einem jungen Leutnant abgefangen haben. Außerdem habe er Telefongespräche mitgehört, aus denen hervorgeht, dass sich viele Mafia-Fußsoldaten gerne in Travestie-Bars herumtreiben.

Schillerndes Familienmitglied „Lady Godiva“

Ob die stärkere Toleranz gegenüber Homosexualität und das steigende Interesse der Mafia am Transvestitismus dem Einfluss von Rocco Ficara zuzuschreiben ist? Der Sohn eines in den 1980er-Jahren ermordeten kalabrischen Mafia-Chefs lebt als Dragqueen und ist in Süditalien besser bekannt als „Lady Godiva“.

Rocco Ficara selbst gibt an, in die kriminellen Machenschaften seiner Familie nicht verwickelt zu sein. In einem ausführlichen Interview mit gay.it! aus dem Jahr 2015 sagte er:

„Ich weiß, dass mein Nachname oft mit unglücklichen historischen Ereignissen in Verbindung gebracht wird, aber es hat mich nie gestört, ihn mit mir herumzutragen, weil ich, wie ich schon sagte, von einer Familie umgeben war, die in der Lage war, die Vergangenheit von der neuen Generation fernzuhalten.“

Ficara, der von seiner Familie, insbesondere von den Großeltern den unschätzbaren Wert von Familie und ehrlicher Arbeit gelernt haben will, gibt sich also geläutert und aufgeglittert.

Hintergrund ’Ndrangheta

Mit einem geschätzten weltweiten Jahresumsatz zwischen 50 und 100 Milliarden Euro gehört die ’Ndrangheta zu den mächtigsten Verbrechersyndikaten der Welt. Neben Menschenhandel und Giftmüll-Entsorgung gehört vor allem der Drogenhandel zu den wichtigsten Einnahmequellen – es wird angenommen, dass die ’Ndrangheta den kompletten Kokainfluss in Europa kontrolliert.

Auch in Deutschland ist die kalabrischen Mafia mittlerweile fest verankert. So gehen etwa die Mafia-Morde von Duisburg, bei denen 2007 sechs Menschen vor einer Pizzeria erschossen wurden, auf das Konto der ’Ndrangheta.